超級盃／公羊兩男啦啦隊員 克服嘲笑辱罵創歷史

2019-02-03 13:55 世界日報 編譯組／綜合報導



公羊隊兩男性啦啦隊員克服嘲笑辱罵創歷史。 世界日報 分享 facebook

兩位非裔同志將在2月3日超級盃創造歷史，成為超級盃史上首見的兩位男性啦啦隊員。他們克服不懷好意嘲笑與辱罵，受到公羊隊粉絲追捧，如今更將走上NFL最大舞台。

雖然巴爾的摩烏鴉隊與印第安納波利斯小馬隊啦啦隊表演時都有男士現身，但他們只能算是特技演員。洛杉磯公羊隊的斐隆（Quinton Peron）與金尼斯（Napolean Jinnies）則是不折不扣的啦啦隊員，雖是「萬紅叢中兩點綠」動作與女隊員完全一樣。

26歲的斐隆與28歲的金尼斯都有古典舞蹈基礎與表演經驗，斐隆還會編舞。兩人身手不凡，堪為人師。公羊隊2018年3月11日招考啦啦隊員，斐隆得到消息心想，他看洛杉磯湖人隊啦啦隊員表演，自己何妨一試？他母親起先驚訝表示，男生可以報考嗎？斐隆說，公羊隊啦啦隊從來沒規定只限女生報考，只是之前從無男生報名。沒想到斐隆一路過關斬將，入圍最後76人，再獲選40名隊員之一。

身兼化妝師的金尼斯從一起在迪士尼樂園演出的同事口中得知招考消息，心想何不上門一試？他說，歷經排演、面試，有幸始終未被淘汰。不過前後歷時三周，是個人報考經驗最久的一次，得來不易。

招考當天現場約有300人報考，斐隆與金尼斯引來奇怪的目光。然而一旦開始跳舞與面試，主考官立即眼睛一亮。啦啦隊長李伯特（Emily Leibert）說，他們被錄取還因為表演時散發出的能量與氣質，使人目不轉睛。

在決定錄取兩人後，啦啦隊主任芬布利斯（Keely Fimbres）向老闆請示，獲高層一致同意。其實公羊隊在NFL是多元化「領頭羊」，1946年招收首位非裔球員，2014年出現首位公開同志球員。

隨著兩位男士加入，公羊隊啦啦隊為他們設計長袖長褲制服，兩人不必拿綵球。啦啦隊舞步全盤重編，強調手臂動作。背景歌曲也重選，去除不適合男女同舞歌曲，例如「鑽戒女人愛」（Diamonds Are a Girls Best Friend）與「單身女士」（Single Ladies）。

斐隆與金尼斯整個球季都面對少數粉絲排擠，先是在球場遭受嘲笑辱罵，後來繼續在網路受譏。不過他們受到多數粉絲歡迎，大家公認兩人動作紮實突出。逐漸有人慕名而來，指名想見他們，走紅程度甚至超越女隊員。

斐隆說：「你看到我臉上的笑容嗎？」他說，有家人、女隊員與全市作後盾，他們可以面對任何挑戰。受到兩人感召，紐奧良聖徒隊也出現一位男啦啦隊員赫南德茲（Jesse Hernandez）。