超級盃／華倫比提上錯天堂投錯胎 與公羊驚人巧合

2019-02-03 13:53 世界日報 編譯組／綜合報導



華倫比提「上錯天堂投錯胎」與超級盃驚人巧合。 世界日報 分享 facebook

好萊塢老牌巨星華倫比提（Warren Beatty）本周受到媒體追訪，不是他有什麼新作，而是因為洛杉磯公羊隊打入超級盃。他與超級盃有何牽連？原來是他1978年自編自導自演的電影「上錯天堂投錯胎」（Heaven Can Wait）與真實生活出現驚人巧合。他在片中飾演公羊隊四分衛背號16，剛好是現任四分衛高夫（Jared Goff）的背號。片中公羊隊也打入超級盃，領軍四分衛名叫傑瑞特（Tom Jarrett），與高夫名字酷似。

「上錯天堂投錯胎」在1979年獲提名九項奧斯卡金像獎，華倫比提個人包辦四項，最後只獲最佳藝術指導獎一項。華倫比提飾演公羊隊一位四分衛，被天使誤接往天堂，後來在超級盃附身在傑瑞特身上。

電影中的超級盃公羊隊對手為匹茲堡金鋼人隊，雙方打入延長賽。華倫比提利用1977年公羊隊與聖地牙哥電光隊季前熱身賽，在洛杉磯紀念體育場（Los Angeles Memorial Coliseum）半場休息時間實地拍攝，演員包括公羊隊退休球員。由於看來太逼真，現場粉絲起先沒發現是在拍電影。他們全成為現成臨時演員，作出真實反應。

由於是真的比賽現場，只有半場休息時間，一向喜歡喊NG的華倫比提被迫快馬加鞭。本來他從加拿大請來一正牌四分衛作替身，後來發現高中校隊出身的自己身手可以，結果12次傳球都自己來。

劇情安排傑瑞特傳球給跑鋒，跑鋒掉球，傑瑞特衝上前撿起球狂奔50碼達陣贏球。當華倫比提跑進達陣區，整個人累到喘不過氣來，全是真實情況不是演戲。