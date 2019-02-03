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羽球／最年輕國家隊總教練 賴建誠執教風格很潮

2019-02-03 11:16中央社 台北3日電

賴建誠(左)是台灣羽球史上最年輕國家隊總教練。 Babminton Photo
賴建誠(左)是台灣羽球史上最年輕國家隊總教練。 Babminton Photo
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世界球后戴資穎的前專屬教練賴建誠通過中華羽協遴選，成為史上最年輕的羽球國家隊總教練，他執教風格新穎，上任後將幫教練團每人申請一台iPad，存放對手和自家球員的影片，幫助訓練。

賴建誠最早曾是戴資穎的陪練員，靠著努力一路往上爬，後來升格成為訓練員、國家隊教練，去年底通過遴選，成為羽球國家隊總教練，任期於今年2月1日開始，直至2020東京奧運後結束。

年僅33歲的「賴皮」賴建誠，做事風格嚴謹，很有自己的想法，也有著年輕人的新思維。他透露，上任後會找機會和羽協溝通，希望幫教練團的所有成員爭取，一人添購一台容量256G的iPad，方便存放對手和自家球員的影片。

賴建誠透露，這是他自己長久以來的習慣，「我大概用6、7年了，自己是買容量64G的，後來有些不太夠，所以如果可以，我希望可以申請256G的iPad」。

今年4月開始，羽球國際賽的每一站積分都攸關2020東京奧運門票，因此賴建誠希望，透過蒐集影片和情蒐，讓選手和教練可以更瞭解自己，也更清楚對手的打法。

賴建誠透露，他的習慣是每當國際賽打完回到台灣，就會利用空閒時間整理影片，「我會把最新的影片加進去，把重複或比較老舊的影片刪除，一方面也是我iPad的容量不夠啦」。

未來賴建誠盼能和國家運動訓練中心的運科小組緊密結合，幫助提升球員場上表現，也會請國訓中心幫忙進行影片後製和壓縮，希望能提供教練團和選手第一手的資訊。

羽球戴資穎
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