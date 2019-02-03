超級盃／布雷迪是否被擒殺？上億人次關注

2019-02-03 10:11 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



布雷迪備戰超級盃。 美聯社 分享 facebook 第53屆美式足球NFL超級盃將於台灣時間明天早上7時30分開打，老面孔新英格蘭愛國者連續三年參戰，對上17年來首度闖進超級盃的洛杉磯公羊，今年收視人口預估再度下滑，不過廣告費依舊維持天價，30秒要價530萬美元（約新台幣1.6億元）。

非愛國者球迷恐怕有點膩了，四分衛布雷迪（Tom Brady）與總教練比利契克（Bill Belichick）的組合，在近18年打進9次超級盃，占據一半的時間，公羊隊球員幾乎都是超級盃新手，隊史上次打進超級盃已是2001年，對手正是愛國者。

超級盃對決一般聚焦在雙方的四分衛，24歲的高夫（Jared Goff）要對上41歲的布雷迪，年齡差距是史上最多，不過公羊防守截鋒唐納德（Aaron Donald）的表現更受矚目，去年拿下最佳防守球員的唐納德今年賽季拿下20.5次擒殺，就看超級盃上能否上演擒倒布雷迪的精彩戲碼。

超級盃的精彩對決形成超強吸金能力，根據二手票券網站統計，如果想要進場看球，最上層角落的位置要價2859美元，比起去年的3100美元便宜一些，而場邊座位的最高票價則是2萬3203美元。

不能到場的觀眾更多，超級盃今年預估光是美國就會吸引超過1億人次的觀看數，將近1/3的美國人口，美國史上最多人觀看的前20名電視節目，超級盃就佔了19名，唯一例外是1983年上演的電視劇「外科醫生（M*A*S*H）」大結局，不過今年觀看人數預計比起去年的1億1130萬人下滑，原因是今年球季美式足球聯盟的收視率就掉了10%，

人潮代表錢潮，根據彭博社報導，超級盃廣告30秒最高要價530萬美元，與去年相去不遠，不過跟第一屆超級盃的3萬7500美元相比，已是天價，而近10年廣告價格就已翻倍。

最受歡迎的中場秀雖然找來魔力紅擔任主秀，但受到卡普尼克（Colin Kaepernick）「單膝下跪事件」影響，許多藝人為了支持反種族歧視而婉拒邀請，最終找來崔維斯史考特（Travis Scott）和博爺（Big Boi）兩位非裔饒舌歌手加入表演。