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超級盃／愛國者對公羊 上演世代對決將改寫歷史

2019-02-02 22:28中央社 亞特蘭大2日綜合外電報導

梅賽德斯-賓士體育館（Mercedes-Benz Stadium）。 路透社
梅賽德斯-賓士體育館（Mercedes-Benz Stadium）。 路透社
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美式足球聯盟NFL超級盃明天點燃戰火，由新英格蘭愛國者對戰洛杉磯公羊，這場被譽為世代對決的賽事可望改寫NFL歷史，愛國者明星四分衛布雷迪將挑戰破紀錄的第6座冠軍杯。

布雷迪（Tom Brady）今年41歲，若再度領軍捧回冠軍獎座，將在他的職業生涯締造最新里程碑，成為史上贏得超級盃的最年長四分衛。

愛國者若贏得明天的比賽，布雷迪也將成為NFL史上唯一6度贏得超級盃的球員，在NFL球員生涯越來越短暫的時代，這可能是永遠無法超越的成就。

亞特蘭大市造型走未來風的梅賽德斯-賓士體育館（Mercedes-Benz Stadium）可容納7萬5324名觀眾，他們明天將見證布雷迪是否能帶領他的球隊再次擁抱龍巴迪獎盃（Vince Lombardi Trophy）。布雷迪首次高舉這獎盃是在2002年，距今已17個年頭。

布雷迪是第9次參加超級盃，這也是一項紀錄。他在比賽前夕表示：「身處我的地位時，每天都覺得很滿足。」

若是由年輕的公羊隊贏得這場比賽，也將打破一些紀錄。公羊是由24歲的四分衛高夫（Jared Goff）與菜鳥教頭麥克維（Sean McVay）領軍。

麥克維今年僅33歲，若他能壓倒66歲的愛國者老教頭畢利契克（Bill Belichick），將成為贏得NFL冠軍的最年輕總教練。畢利契克自1975年起即展開教練生涯，擔任助理教練時2度贏得超級盃，擔任教練時贏得5次超級盃。

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