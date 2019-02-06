田徑／後山喚起田徑魂 3好漢接火炬

2019-02-06 00:00 聯合報 記者 聯合報 記者 黃顯祐 ／專題報導



楊俊瀚（左起）、魏泰陞與盧浩華是國內新一代的田徑青年好手。 聯合報系資料照、田界協會提供 分享 facebook

去年底中華田徑協會在花蓮縣海星中學成立花東辦公室，喚起花東地區的田徑魂，這裡的原住民天生好手代代相傳，在台灣田徑史占有重要地位。

談到花東的原住民好手，最著名就是男子十項鐵人楊傳廣。在十二年前過世的「亞洲鐵人」楊傳廣一九六○年羅馬奧運披銀，是我國史上第一面奧運獎牌。台東阿美族的楊傳廣不僅帶領著原住民的選手走向國際，也讓台灣田徑水準獲得世界的肯定。

與楊傳廣同期在國際賽發光的男子跳遠好手林德生，是一九五四年馬尼拉亞運跳遠銅牌，他們也都是一九五六年墨爾本奧運國手，就當林德生的兒子林清光接任中華田協花東辦公室主任的隔天，九十一歲的林德生辭世。國內田徑界雖不捨，但也看到林清光延續的父親使命，培養更多的優秀後輩。

林德生（中）與亞運男子十項金牌吳阿民（右） 、田徑名教練潘瑞根（左）。圖／林正智提供 分享 facebook

林清光說，父親是奧運國手，「我小時候體能及速度都不好，很難想像是奧運國手之子，直到高中、大學在田徑場上才稍有成就，不服輸的個性讓我由幾乎放棄的田徑運動復活。」

六十五歲的林清光是國內資深教練，個性爽朗的他三年前來到海星中學，帶領著新一代的田徑青年好手向前衝。這批新生代的好手包括花蓮體中畢業、就讀台灣體大的短跑好手楊俊瀚，Ｕ十八世界青少年田徑賽男子百十公尺跨欄銀牌盧浩華，亞青賽男子二百公尺金牌魏泰陞等。

林清光（右）擔任中華田協花東辦公室主任，由田協理事長葉政彥頒發聘書。 記者黃顯祐／攝影 分享 facebook

林清光表示，他雖然無法追隨父親腳步，踏上奧運殿堂，但心中的目標就是將子弟兵推向奧運舞台，楊俊瀚逐步向明年東京奧運前進，下個階段就是盧浩華等。

盧浩華的資質與成就可以像也列為東京奧運黃金計畫的跨欄好手陳奎儒，林清光說，浩華是個特殊的孩子，「我知道這孩子的特性，也是希望在我教練生涯最後帶向國際的選手，體育署與田協如果能支持，我會全力以赴。」

這批青年好手後，林清光將由第一線變成從旁協助的角色，讓更多年輕的花東教練持續在這片「好山好水」中發掘人才。