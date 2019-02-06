親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
中職薪水演進
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑
運動筆記2018跑步大調查 67%跑者瘦了！東京馬拉松 應援路線規劃
健行筆記聖母峰基地營EBC健行紀錄 (上) 紅色聖母峰野行．也行－豐山千人洞探險趣
NBA今日五大好球 (2月5日)今日最佳球員- James Harden (2月5日)

田徑／後山喚起田徑魂 3好漢接火炬

2019-02-06 00:00聯合報 記者黃顯祐／專題報導

楊俊瀚（左起）、魏泰陞與盧浩華是國內新一代的田徑青年好手。 聯合報系資料照、田界...
楊俊瀚（左起）、魏泰陞與盧浩華是國內新一代的田徑青年好手。 聯合報系資料照、田界協會提供
分享

去年底中華田徑協會在花蓮縣海星中學成立花東辦公室，喚起花東地區的田徑魂，這裡的原住民天生好手代代相傳，在台灣田徑史占有重要地位。

談到花東的原住民好手，最著名就是男子十項鐵人楊傳廣。在十二年前過世的「亞洲鐵人」楊傳廣一九六○年羅馬奧運披銀，是我國史上第一面奧運獎牌。台東阿美族的楊傳廣不僅帶領著原住民的選手走向國際，也讓台灣田徑水準獲得世界的肯定。

與楊傳廣同期在國際賽發光的男子跳遠好手林德生，是一九五四年馬尼拉亞運跳遠銅牌，他們也都是一九五六年墨爾本奧運國手，就當林德生的兒子林清光接任中華田協花東辦公室主任的隔天，九十一歲的林德生辭世。國內田徑界雖不捨，但也看到林清光延續的父親使命，培養更多的優秀後輩。

林德生（中）與亞運男子十項金牌吳阿民（右） 、田徑名教練潘瑞根（左）。圖／林正智...
林德生（中）與亞運男子十項金牌吳阿民（右） 、田徑名教練潘瑞根（左）。圖／林正智提供
分享

林清光說，父親是奧運國手，「我小時候體能及速度都不好，很難想像是奧運國手之子，直到高中、大學在田徑場上才稍有成就，不服輸的個性讓我由幾乎放棄的田徑運動復活。」

六十五歲的林清光是國內資深教練，個性爽朗的他三年前來到海星中學，帶領著新一代的田徑青年好手向前衝。這批新生代的好手包括花蓮體中畢業、就讀台灣體大的短跑好手楊俊瀚，Ｕ十八世界青少年田徑賽男子百十公尺跨欄銀牌盧浩華，亞青賽男子二百公尺金牌魏泰陞等。

林清光（右）擔任中華田協花東辦公室主任，由田協理事長葉政彥頒發聘書。 記者黃顯祐...
林清光（右）擔任中華田協花東辦公室主任，由田協理事長葉政彥頒發聘書。 記者黃顯祐／攝影
分享

林清光表示，他雖然無法追隨父親腳步，踏上奧運殿堂，但心中的目標就是將子弟兵推向奧運舞台，楊俊瀚逐步向明年東京奧運前進，下個階段就是盧浩華等。

盧浩華的資質與成就可以像也列為東京奧運黃金計畫的跨欄好手陳奎儒，林清光說，浩華是個特殊的孩子，「我知道這孩子的特性，也是希望在我教練生涯最後帶向國際的選手，體育署與田協如果能支持，我會全力以赴。」

這批青年好手後，林清光將由第一線變成從旁協助的角色，讓更多年輕的花東教練持續在這片「好山好水」中發掘人才。

東京奧運原住民馬尼拉
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

田徑／楊俊瀚寂寞春節 赴美拚東奧朝10秒衝刺

2019-02-06 00:00

超級盃／魔力紅走音又走鐘 中場表演被譙爆

2019-02-04 22:29

超級盃／愛國者寫6捧超級盃！41歲布雷迪歷史留名

2019-02-04 22:29

超級盃／愛國者6捧超級盃 41歲布雷迪歷史留名

2019-02-04 15:39

超級盃／第6枚超級盃冠軍戒到手 布雷迪打算繼續拚

2019-02-04 15:38

超級盃／世代對決 41歲布雷迪歷史留名

2019-02-04 12:19

超級盃／中場表演挨轟無聊 球迷爭相合法下注

2019-02-04 12:16

超級盃／米契爾奮力達陣 愛國者苦戰力擒公羊

2019-02-04 11:14

超級盃／愛國者13:3擊敗公羊 奪隊史第六冠

2019-02-04 11:10

田徑／赴美移訓 楊俊瀚飆金迎春

2019-02-03 23:44

女壘／備戰奧運資格賽 澳洲移訓不敵大陸

2019-02-03 23:39

超級盃／賭金飆60億美元新高

2019-02-03 22:58

超級盃／30秒廣告 要價525萬美元

2019-02-03 22:57

超級盃／雞翅配賽事 吃掉13.8億支

2019-02-03 22:57

亞太盃女壘／8局再見失誤 中華隊輸大陸隊無緣冠軍

2019-02-03 16:54

田徑／楊俊瀚美國移訓室內賽 60公尺創最佳奪金

2019-02-03 15:47

超級盃／球迷懶人包 8大門道成內行

2019-02-03 15:38

超級盃／首支錄用黑人及同性戀球員 公羊再打造男性啦啦隊員首例

2019-02-03 15:15

超級盃／雞難日！全美估計將吃掉13.8億隻雞翅

2019-02-03 15:09

超級盃／挑戰美式足球？ 奧運短跑名將柏特引起關注

2019-02-03 14:01

超級盃／公羊兩男啦啦隊員 克服嘲笑辱罵創歷史

2019-02-03 13:55

超級盃／華倫比提上錯天堂投錯胎 與公羊驚人巧合

2019-02-03 13:53

田徑／稱霸亞洲放眼世界 陳奎儒過年不給教練假

2019-02-03 11:18

羽球／最年輕國家隊總教練 賴建誠執教風格很潮

2019-02-03 11:16

射擊／呂紹全換槍 力拚東京奧運門票

2019-02-03 11:13

超級盃／布雷迪是否被擒殺？上億人次關注

2019-02-03 10:11

亞足賽／卡達踢出冠軍 歸功長期計畫

2019-02-02 23:43

超級盃／愛國者對公羊 上演世代對決將改寫歷史

2019-02-02 22:28

NFL╱「經驗致勝」美聯社看好愛國者再奪冠

2019-02-02 15:45

足球╱10年老隊長未被續約 今夏恐離開曼聯

2019-02-02 15:30

重返榮耀 美少女體操影片4000萬人瘋傳

2019-02-02 14:52

倫瑟斯頓女網／張凱貞、徐竫雯合拍 收新年首冠

2019-02-02 13:36

亞足賽／卡達勝日本稱霸 主辦世足添氣勢

2019-02-02 08:26

亞足賽／阿里進球破紀錄 卡達踢垮日本奪首冠

2019-02-02 00:02

防酷暑奪命 2020東奧將設極端天氣監測中心

2019-02-01 19:53

網球／張凱貞徐竫雯聯手 闖進倫瑟斯頓女雙決賽

2019-02-01 19:39

超級盃／世代對決 四分衛差17歲、教頭差33歲

2019-02-01 18:15

超級盃／中場秀風波不斷 10萬人連署籲魔力紅退出

2019-02-01 18:00

超級盃／知名電玩遊戲預測 公羊將戰勝愛國者

2019-02-01 17:08
看更多

熱門文章

NBA／林來瘋紀念日豪攻11分 老鷹137:129連勝

2019-02-05 10:26

老鷹客場宰巫師 林書豪展現聰穎球風

2019-02-05 11:09

NBA／連球哥都不要了 湖人向鵜鶘提要換戴維斯

2019-02-05 09:41

NBA／歐洲雙星成獨行俠未來？ 庫班：將把他們留在這20年

2019-02-05 10:29

NBA／哈登狂轟44分 連續27場破30分

2019-02-05 12:45

NBA／鮑爾被交易？ 球爸：拜託千萬別到紐奧良

2019-02-05 12:07

NBA／林書豪中文賀年 談交易一無所悉

2019-02-05 12:39

NBA／林書豪攻11分 老鷹多點開花轟垮巫師

2019-02-05 11:10

NBA／林來瘋7周年仍難忘懷 美媒製作影片紀念

2019-02-05 10:45

NBA／愛國者奪超級盃 詹姆斯：布雷迪史上最佳

2019-02-05 07:47

日職／北海道官員：搶走了王柏融 真拍謝

2019-02-05 12:07

NBA／拓荒者換來胡德 騎士持續收集選秀權

2019-02-05 08:12

2018跑步大調查 67%跑者瘦了！

2019-02-05 08:11

日職／王柏融官方首戰 有望與陽岱鋼同場較勁

2019-02-05 07:00

日職／王柏融獲高評價 有望10日紅白戰實戰亮相

2019-02-05 10:56

NBA／安戴托昆波準大三元 公鹿客場輕取籃網

2019-02-05 11:37

羅素離湖人 可供年輕球員借鏡

2019-02-05 18:51

NBA／林書豪教隊友中文 老鷹打造過年賀歲大片

2019-02-05 08:48

林書豪擺脫低迷 被撞鼻流血仍奮戰

2019-02-05 18:50

NBA／厄文單季10次「25- 10」 隊史48年來首位

2019-02-05 08:13

交易傳言、傷兵壓力 湖人前進季後賽有「未爆火種」

2019-02-05 18:51

SBL／過年團聚台北街道變冷清 洋將印象深

2019-02-05 10:13

NBA／上周最佳球員 安戴托昆波、約柯奇一同入榜

2019-02-05 10:42

NBA／今日戰績表 火箭哈登44分助勝連27場得分逾30分

2019-02-05 12:30

日職／王柏融願為國家效力 每年盼望身體健康

2019-02-05 12:26

SBL／呂政儒升格奶爸變沉穩 周士淵年後成人父拚復出

2019-02-05 10:10

SBL／菜鳥新年期許 賴廷恩拚新人王

2019-02-05 10:15

田徑／楊俊瀚寂寞春節 赴美拚東奧朝10秒衝刺

2019-02-06 00:00

NBA／周杰倫變身粉絲 邀柯瑞看演唱會

2019-02-05 07:46

NBA／看好杜克菜鳥威廉森前景 皮本：超越詹姆斯

2019-02-05 09:59

田徑／後山喚起田徑魂 3好漢接火炬

2019-02-06 00:00

陽岱鋼春訓開轟 外野卡位競爭先有表現

2019-02-05 18:52

NBA／鼓勵戈貝爾堅強面對 歐尼爾：籃球世界不該哭泣

2019-02-05 09:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top