NFL╱「經驗致勝」美聯社看好愛國者再奪冠

2019-02-02 15:45 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



美聯社看好愛國者再登超級盃冠軍。 路透社 分享 facebook

體育賽事裡的總冠軍賽，場上壓力非同小可，有經驗絕對是一大利多，不過談到只打一場就定勝負的超級盃也適用嗎？近年的歷史告訴我們未必是這樣。

去年的老鷹隊就是最好例子，他們睽違37年打超級盃，成功阻止愛國者2連霸，並拿下隊史首冠。聖徒隊2009年、海鷹隊2013年的隊史首冠也都是如此，他們分別擊敗了小馬和野馬，正好都是打敗裴頓曼寧（Peyton Manning）領軍的球隊。

也許有球迷們會不同意，愛國者2016年擊敗隼鷹、野馬2015年擊敗黑豹，都是較有大賽經驗的球隊贏球，所以這次超級盃愛國者和公羊誰占上風，其實很難說。愛國者主力接球員埃德爾曼（Julian Edelman）說：「我打過3次超級盃，我學到的就是改進自己，然後思考對手會怎麼防守，在沒經驗的況狀下只能這麼做。」

公羊隊自2001球季超級盃輸給愛國者後，再次登上決賽舞台，賭盤看好愛國者，開出他們讓分2.5分。不過愛國者想贏也沒這麼簡單，上周才滿33歲的主帥麥考維（Sean McVay）會把公羊逼出極限，也許也會出奇招，像去年老鷹隊總教練佩德森（Doug Pederson）用費城特餐戰術戲耍愛國者。

麥考維說：「我們當然很敬重有經驗的愛國者，不過我們隊上也有球員有超級盃資歷，也有一些非常出色、不怕大場面的球員，球隊希望他們能有好表現，等球一開踢，就跟平常的比賽一樣。」

能在2月打球對公羊隊來說相當特別；而布雷迪（Tom Brady）和愛國者已經是家常便飯，經驗會為勝負造成影響嗎，美聯社認為會，預測愛國者31：22贏球，拿下5年來第3冠。