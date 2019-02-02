足球╱10年老隊長未被續約 今夏恐離開曼聯

2019-02-02 15:30 世界日報 體育新聞組／綜合報導



十年老隊長瓦倫西亞至今未被續約，今夏恐離開曼聯。 歐新社 分享 facebook

根據英國媒體報導，曼聯隊長瓦倫西亞（Antonio Valencia）在效力10年之後，預計會在今夏離開老特拉福德球場（Old Trafford）。

33歲的瓦倫西亞當前的合同本賽季結束就將到期，曼聯擁有續約一年的權利，這一合同選項將在3月失效，而瓦倫西亞仍沒有收到曼聯的續約合同；瓦倫西亞此前已表示，即使球隊不與其續約，也不會在冬窗期離隊，而將在夏天以自由球員身分告別。

瓦倫西亞2009年從維岡競技加盟曼聯，開始司職右邊鋒，身披曼聯標誌性的7號球衣；後改穿25號，被前教練范加爾（Louis van Gaal）改造成為右邊後衛，穆里尼奧（Jose Mourinho）上任後任命瓦倫西亞為隊長；效力曼聯期間，瓦倫西亞幫助球隊拿到過兩次英超冠軍，兩次聯賽杯冠軍，一次足總杯冠軍和一次歐聯杯冠軍。

但本賽季以來，瓦倫西亞因膝蓋傷勢影響狀態不佳，而且傳出與穆里尼奧關係不和，隊內位置急劇下滑，本賽季僅出場六次；他的場上隊長身分和首發右邊後衛位置，都被同為曼聯老將的楊恩（Ashley Young）所取代。

而在看守主教練索爾斯克亞（Ole Gunnar Solskjaer）上台以來，情況依然沒有改觀，他被告知需要更加努力才能達到看守主教練索爾斯克亞對邊後衛的要求。