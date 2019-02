重返榮耀 美少女體操影片4000萬人瘋傳

2019-02-02 14:52 中央社 洛杉磯1日專電



21歲體操選手凱特琳.大橋一頭捲髮、帶著自信笑容,演出稱霸全場的滿分地板動作,影片3天內獲得近4000萬人次觀看。但曾因傷揮別職業選手生涯的她,有著一段辛酸過往。

大橋(Katelyn Ohashi)來自西雅圖,目前是加州大學洛杉磯分校(UCLA)大四生,雙親是德國和日本後裔。網路上爆紅有超過4000萬人次點閱的影片,是1月12日大橋代表UCLA參加校際比賽的畫面。

這不是大橋第一次在網路上獲得高度關注。她去年在太平洋12校聯盟體操錦標賽(Pac-12),同樣是以麥可傑克森(Michael Jackson)音樂為主題的演出,在影音分享網站YouTube獲得450萬以上的點閱次數。

比賽中,大橋用的是復古流行組曲,包括蒂娜透娜(Tina Turner)「驕傲的瑪麗」、地球風火樂團(Earth, Wind & Fire)「九月」、傑克森五人組(TheJackson 5)「我要你回來」。

當然還是少不了歡呼聲最大的月球漫步,麥可傑克森的「你讓我有感覺」(The Way You Make Me Feel)。

大橋一分半鐘的表演過程,臉上盡是迷死人的笑容,一舉一動都牽著觀眾的心,她接受國家廣播公司(NBC)訪問表示:「地板動作是最能表現自我的部分。就像我的派對時間、玩樂時間一樣。」

整段表演看起來賞心悅目,大橋輕鬆表情底下,卻是深厚實力的展現。UCLA女子體操隊總教練菲爾德(Valorie Kondos Field)說:「她的整套地板動作難度高到不可思議。」

菲爾德說:「我從來沒有看過她這樣演出過。從來沒看過她的表情、動作的品質像今晚這樣具有職業水準。」

大橋知名度上漲後,一段陳述心路歷程的影片也受到關注。她3歲就練體操,一路走來獎牌無數,各大比賽所向無敵,美國奧運金牌得主、體操小天后拜爾斯(Simone Biles)都曾是她的手下敗將。

她深愛體操,但過得並不快樂,一次運動傷害更使她斷了職業選手之路,來到UCLA念大學。

大橋在影片中談到,體操選手的身體不只承受著飲食控制,內心更負擔著外人眼光壓力。她用第三人稱談起過去的自己:「她很想要吃垃圾食物,但很怕失去參賽資格。晚餐過後還不斷練習,只希望可以安心上床睡覺。她並不是一個完整自己。」

「體操是我的生命,但我恨我自己」大橋坦言曾經一度無法接納自己,她說:「沒有人真正知道我經歷了什麼…受傷了我反而高興。有人對我說,我身材變得這麼大隻很丟臉,也有人把我比作不會飛的鳥。」

直到在UCLA大橋遇到了現在的教練菲爾德,改變自己看待體操的方式,重新愛上體操。

大橋說:「體操或許是非常殘酷的運動,但我認為它不應該如此。我希望10年、20年之後,有人從體操場上退下來的時候,可以覺得自己沒受到的傷害。到頭來,我覺得這是我該走的路,很長一段時間,我一直都無法感受到這樣的快樂。」

如今她用10分滿分的完美表演征服了數千萬網友的心,大橋體會到的事情是:「這一切跟成績無關,跟站上頒獎台拿牌無關,最重要的是我可以臉上帶著笑容走出來,真正的自得其樂。」(編輯:屈享平)