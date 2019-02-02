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重返榮耀 美少女體操影片4000萬人瘋傳

2019-02-02 14:52中央社 洛杉磯1日專電

21歲體操選手凱特琳．大橋一頭捲髮、帶著自信笑容，演出稱霸全場的滿分地板動作，影...
21歲體操選手凱特琳．大橋一頭捲髮、帶著自信笑容，演出稱霸全場的滿分地板動作，影片3天內獲得近4000萬人次觀看。 截圖自Youtube影片
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21歲體操選手凱特琳．大橋一頭捲髮、帶著自信笑容，演出稱霸全場的滿分地板動作，影片3天內獲得近4000萬人次觀看。但曾因傷揮別職業選手生涯的她，有著一段辛酸過往。

大橋（Katelyn Ohashi）來自西雅圖，目前是加州大學洛杉磯分校（UCLA）大四生，雙親是德國和日本後裔。網路上爆紅有超過4000萬人次點閱的影片，是1月12日大橋代表UCLA參加校際比賽的畫面。

這不是大橋第一次在網路上獲得高度關注。她去年在太平洋12校聯盟體操錦標賽（Pac-12），同樣是以麥可傑克森（Michael Jackson）音樂為主題的演出，在影音分享網站YouTube獲得450萬以上的點閱次數。

比賽中，大橋用的是復古流行組曲，包括蒂娜透娜（Tina Turner）「驕傲的瑪麗」、地球風火樂團（Earth, Wind & Fire）「九月」、傑克森五人組（TheJackson 5）「我要你回來」。

當然還是少不了歡呼聲最大的月球漫步，麥可傑克森的「你讓我有感覺」（The Way You Make Me Feel）。

大橋一分半鐘的表演過程，臉上盡是迷死人的笑容，一舉一動都牽著觀眾的心，她接受國家廣播公司（NBC）訪問表示：「地板動作是最能表現自我的部分。就像我的派對時間、玩樂時間一樣。」

整段表演看起來賞心悅目，大橋輕鬆表情底下，卻是深厚實力的展現。UCLA女子體操隊總教練菲爾德（Valorie Kondos Field）說：「她的整套地板動作難度高到不可思議。」

菲爾德說：「我從來沒有看過她這樣演出過。從來沒看過她的表情、動作的品質像今晚這樣具有職業水準。」

大橋知名度上漲後，一段陳述心路歷程的影片也受到關注。她3歲就練體操，一路走來獎牌無數，各大比賽所向無敵，美國奧運金牌得主、體操小天后拜爾斯（Simone Biles）都曾是她的手下敗將。

她深愛體操，但過得並不快樂，一次運動傷害更使她斷了職業選手之路，來到UCLA念大學。

大橋在影片中談到，體操選手的身體不只承受著飲食控制，內心更負擔著外人眼光壓力。她用第三人稱談起過去的自己：「她很想要吃垃圾食物，但很怕失去參賽資格。晚餐過後還不斷練習，只希望可以安心上床睡覺。她並不是一個完整自己。」

「體操是我的生命，但我恨我自己」大橋坦言曾經一度無法接納自己，她說：「沒有人真正知道我經歷了什麼…受傷了我反而高興。有人對我說，我身材變得這麼大隻很丟臉，也有人把我比作不會飛的鳥。」

直到在UCLA大橋遇到了現在的教練菲爾德，改變自己看待體操的方式，重新愛上體操。

大橋說：「體操或許是非常殘酷的運動，但我認為它不應該如此。我希望10年、20年之後，有人從體操場上退下來的時候，可以覺得自己沒受到的傷害。到頭來，我覺得這是我該走的路，很長一段時間，我一直都無法感受到這樣的快樂。」

如今她用10分滿分的完美表演征服了數千萬網友的心，大橋體會到的事情是：「這一切跟成績無關，跟站上頒獎台拿牌無關，最重要的是我可以臉上帶著笑容走出來，真正的自得其樂。」（編輯：屈享平）

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