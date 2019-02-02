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卡達勝日本稱霸亞足賽 主辦世足添氣勢

2019-02-02 08:26中央社 安卡拉1日專電

卡達今天在亞洲盃足球賽決賽以3比1擊敗4度冠軍的日本，首度稱王，不僅一舉成名，也為杜哈於2022年舉辦世足賽增添氣勢。

卡達在國際足球總會（FIFA）世界排名第93，日本排名50。

卡達「不鳴則已，一鳴驚人」，本屆亞洲盃8強賽以1比0爆冷踢下南韓，勇闖4強且改寫隊史；再以4比0痛宰與卡達發生外交齟齬的地主隊阿拉伯聯合大公國；今天更技壓亞洲足球勁旅日本，收下冠軍盃。

決賽開賽第12分鐘，卡達前鋒阿里（Almoez Ali）倒掛金鉤首開紀錄。這是他在本屆亞洲盃的第9球，打破伊朗名將戴伊（Ali Daei）1996年創下的單屆8球紀錄。

卡達接下來又靠中場哈特姆（Abdelaziz Hatim）在第27分鐘，以及前鋒亞飛（Akram Afif）罰球分別建功。日本隊於第69分鐘由前鋒南野拓實追回一球，終場1比3敗下陣來。

主辦本屆賽事的阿拉伯聯合大公國在4強賽輸球後，針對蘇丹出生的阿里代表卡達出賽的資格，向大會提出異議，遭亞洲足球聯盟（Asian FootballConfederation）於決賽開賽前數小時予以駁回。

沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、巴林、埃及2017年6月與卡達斷絕政治、外交和經濟關係，並對卡達實施陸、海、空封鎖。

由於遭到封鎖，卡達球迷無法親赴阿布達比加油。卡達面對充斥敵意的地主球迷，小組賽以2比0擊敗沙烏地，4強賽更以4比0痛宰阿拉伯聯合大公國。本已張力十足的足球賽摻雜區域地緣政治角力，增添比賽看頭。

卡達前進阿布達比之路也因這場外交危機而多了幾許艱辛。半島電視台（Al Jazeera）報導，卡達球員取道科威特轉飛阿拉伯聯合大公國，比原本只要一個小時的直飛行程多了5個小時。在凶險逆境中殺出重圍，卡達抱回的不只是冠軍盃，更是杜哈體育史上最甜美勝利。（編輯：徐睿承）

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