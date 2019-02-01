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超級盃／中場秀風波不斷 10萬人連署籲魔力紅退出

2019-02-01 18:00中央社 紐約31日綜合外電報導

要求魔力紅退出超級盃的請願書已累積到10萬多人連署，呼籲樂團抵制邀請以示支持卡普...
要求魔力紅退出超級盃的請願書已累積到10萬多人連署，呼籲樂團抵制邀請以示支持卡普尼克。 美聯社
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NFL年度冠軍賽「超級盃」的中場秀向來是流行音樂圈能見度最高的盛事，但過去音樂人趨之若鶩的中場演出，今年卻因社會正義掀起文化風暴，變成人人避之唯恐不及的燙手山芋。

前舊金山49人四分衛卡普尼克（Colin Kaepernick）2016年在超級盃賽前國歌演奏時單膝跪地抗議種族不公之後，這場職業美式足球聯盟NFL的年度冠軍賽即爭議不斷；今年據說包括蕾哈娜（Rihanna）、紅粉佳人（P!nk）、Cardi B等知名藝人，都拒絕了2月3日在中場演出的邀約。

今年的超級盃（Super Bowl）將由新英格蘭愛國者對決洛杉磯公羊。

搖滾天團魔力紅（Maroon 5）接下中場秀的消息傳出後，呼籲這個樂團抵制邀請以示支持卡普尼克立場的聲浪四起。

要求魔力紅退出超級盃的請願書已累積到10萬多人連署，其中寫道：「除非NFL改變政策，支持球員得自憲法的抗議權，沒有藝人應該同意和NFL合作。」

魔力紅應允演出後，崔維斯史考特（Travis Scott）和博爺（Big Boi）兩位非裔饒舌歌手也加入表演陣容。

這種安排看來是NFL試圖平息眾怒之舉，而此憤怒不只是因為卡普尼克帶動，也是因為應邀演出的魔力紅幾乎全由白人組成，而演出地點是在美國南方城市亞特蘭大。

NFL超級盃尼克
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