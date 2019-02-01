超級盃／世代對決 四分衛差17歲、教頭差33歲

2019-02-01 18:15 世界日報 體育新聞組／綜合報導



33歲的麥考維（Sean McVay）是史上最年輕打超級盃的總教練。 路透社 分享 facebook

1967年的第1屆超級盃，平均門票才6美元，而且還沒賣完；去年第52屆的平均票價已經飆到2500元。美國農業部的報告指出，超級盃周日比賽當天，是美國消耗食物第2多的日子，全年僅次於感恩節。在今年第53屆超級盃開打前，先來看看這次愛國者對戰公羊有哪些看點。

愛國者四分衛布雷迪（Tom Brady）41歲、總教練比利契克（Bill Belichick）66歲，兩人過去18年來，第9次闖進超級盃，這次奪冠的話，兩人將會改寫歷史，成為超級盃史上最年長的冠軍四分衛和教練組合。

而公羊正好相反，33歲的麥考維（Sean McVay）是史上最年輕打超級盃的總教練，而高夫（Jared Goff）則是以24歲又106天，成為史上第4年輕的超級盃四分衛，把布雷迪24歲又184天的紀錄擠到第5。

兩隊先發四分衛相差17歲、教頭相差33歲，兩項都是超級盃史上年齡差距最大的一次。

布雷迪首冠 當年高夫才7歲

世代之爭 超級盃賽前看點 沙場老將 VS 年輕新星 歐新社 分享 facebook

公羊隊在1999球季拿下隊史首冠，並獲得「草皮上最偉大表演」美稱，隊上有MVP、傳奇四分衛華納（Kurt Warner）等一票好手，他們2年後再闖超級盃，卻以3分之差輸給年輕的布雷迪，愛國者2001球季拿下隊史首冠、自此開啟王朝，當年高夫才7歲。

公羊隊睽違17季再闖超級盃，而愛國者從當年的弱旅變成近代強權，兩隊超級盃再次交手，角色和當年大不相同。

洛城35年冠軍荒 公羊終結？

公羊隊最早從克利夫蘭創隊，1946年搬到洛杉磯、待了48個球季，1995年再次搬家、跑到聖路易，並在1999球季拿下第34屆超級盃，直到2016年才再度搬回洛杉磯。

而洛杉機最近一次超級盃冠軍，是在1983球季、由突擊者隊拿下（現搬至奧克蘭）；公羊隊周日奪冠的話，就能終結洛杉機城的35年冠軍荒。

平最多冠 愛國者要繼續壯大

愛國者在第51屆超級盃擊敗隼鷹，布雷迪5根手指都戴滿冠軍戒，雖然愛國者上屆超級盃輸給老鷹，布雷迪無緣繼續在另一隻手上戴戒，這次他們有機會追平鋼人，以6座冠軍並列聯盟第一。