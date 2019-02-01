親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑

影／過年請下屬吃大腸麵線 柯文哲自嘲「無情無義的長官」

運動筆記賽事心得／台北渣打馬拉松 披薩妞BQ達標心路歷程賽事心得／鎮西堡超馬 在終點看到更強大的自己
健行筆記日本百名山／蜜柑奇緣－四国剣山 修驗道之山黃金三稜【無耳茶壺山】【半屏山】【燦光寮山】
NBA賽事精華- 湖人 vs. 快艇 (2月1日)賽事懶人包 (2月1日)

超級盃／世代對決 四分衛差17歲、教頭差33歲

2019-02-01 18:15世界日報 體育新聞組／綜合報導

33歲的麥考維（Sean McVay）是史上最年輕打超級盃的總教練。 路透社
33歲的麥考維（Sean McVay）是史上最年輕打超級盃的總教練。 路透社
分享

1967年的第1屆超級盃，平均門票才6美元，而且還沒賣完；去年第52屆的平均票價已經飆到2500元。美國農業部的報告指出，超級盃周日比賽當天，是美國消耗食物第2多的日子，全年僅次於感恩節。在今年第53屆超級盃開打前，先來看看這次愛國者對戰公羊有哪些看點。

愛國者四分衛布雷迪（Tom Brady）41歲、總教練比利契克（Bill Belichick）66歲，兩人過去18年來，第9次闖進超級盃，這次奪冠的話，兩人將會改寫歷史，成為超級盃史上最年長的冠軍四分衛和教練組合。

而公羊正好相反，33歲的麥考維（Sean McVay）是史上最年輕打超級盃的總教練，而高夫（Jared Goff）則是以24歲又106天，成為史上第4年輕的超級盃四分衛，把布雷迪24歲又184天的紀錄擠到第5。

兩隊先發四分衛相差17歲、教頭相差33歲，兩項都是超級盃史上年齡差距最大的一次。

布雷迪首冠 當年高夫才7歲

世代之爭 超級盃賽前看點 沙場老將 VS 年輕新星 歐新社
世代之爭 超級盃賽前看點 沙場老將 VS 年輕新星 歐新社
分享

公羊隊在1999球季拿下隊史首冠，並獲得「草皮上最偉大表演」美稱，隊上有MVP、傳奇四分衛華納（Kurt Warner）等一票好手，他們2年後再闖超級盃，卻以3分之差輸給年輕的布雷迪，愛國者2001球季拿下隊史首冠、自此開啟王朝，當年高夫才7歲。

公羊隊睽違17季再闖超級盃，而愛國者從當年的弱旅變成近代強權，兩隊超級盃再次交手，角色和當年大不相同。

洛城35年冠軍荒 公羊終結？

公羊隊最早從克利夫蘭創隊，1946年搬到洛杉磯、待了48個球季，1995年再次搬家、跑到聖路易，並在1999球季拿下第34屆超級盃，直到2016年才再度搬回洛杉磯。

而洛杉機最近一次超級盃冠軍，是在1983球季、由突擊者隊拿下（現搬至奧克蘭）；公羊隊周日奪冠的話，就能終結洛杉機城的35年冠軍荒。

平最多冠 愛國者要繼續壯大

愛國者在第51屆超級盃擊敗隼鷹，布雷迪5根手指都戴滿冠軍戒，雖然愛國者上屆超級盃輸給老鷹，布雷迪無緣繼續在另一隻手上戴戒，這次他們有機會追平鋼人，以6座冠軍並列聯盟第一。

超級盃愛國者
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

網球／張凱貞徐竫雯聯手 闖進倫瑟斯頓女雙決賽

2019-02-01 19:39

超級盃／中場秀風波不斷 10萬人連署籲魔力紅退出

2019-02-01 18:00

超級盃／知名電玩遊戲預測 公羊將戰勝愛國者

2019-02-01 17:08

超級盃／廣告史演進 女性賦權與社會議題成焦點

2019-02-01 17:06

超級盃／糗布雷迪「作弊生」 匹茲堡電視台員工被炒

2019-02-01 15:43

超級盃／賭注高達60億 歷來最熱門賭盤

2019-02-01 11:20

超級盃／廣告30秒要價逾1.5億 廠商仍搶破頭

2019-02-01 00:10

桌球／恩師林忠雄病逝 江宏傑感念

2019-01-31 22:52

足球／梅西重返國家隊？阿根廷教頭很樂觀

2019-01-31 21:39

國標舞／52年前曾跳舞給蔣中正看 楚奧茲：當下不知情

2019-01-31 18:19

超級盃／酸愛國者布雷迪老？ 公羊角衛喊冤

2019-01-31 18:00

NFL／聯盟主席親上火線 替漏判爭議緩頰

2019-01-31 17:20

跆拳道／莊佳佳接桃市體育局長：本以為是詐騙

2019-01-31 16:05

陳金鋒、郭婞淳合體 賀年影片和粉絲拜年

2019-01-31 15:55

國標舞／亞巡賽228舞力全開 地主好手盼拿佳績

2019-01-31 15:45

超級盃全美陷入瘋狂 為何華人不愛美式足球？

2019-01-30 07:00
看更多

熱門文章

NBA／大限前首筆重磅交易 尼克KP改當獨行俠

2019-02-01 09:18

NBA／柯瑞關鍵時刻失靈 76人中斷勇士11連勝

2019-02-01 15:07

伸卡球壓制力不佳 逐漸失去大聯盟舞台

2019-02-01 07:00

NBA／明星賽替補公佈 西蒙斯、約柯奇首度入選

2019-02-01 09:26

NBA／先發僅剩巴恩斯 獨行俠交易後首戰遭逆轉

2019-02-01 11:31

NBA／尼克放眼自由市場 獨行俠為KP賭身家

2019-02-01 09:54

日職／王柏融拿1公斤大棒練打 嚇到近藤健介

2019-02-01 08:31

NBA／KP聯手唐西奇 教頭：像當年奈許與諾佬

2019-02-01 09:30

羅素、藍道同創生涯年 那些年湖人掉的寶真不少

2019-02-01 07:00

NBA／詹皇歸隊奪準大三元 湖人延長賽險勝快艇

2019-02-01 15:19

NBA／詹皇復出快艇早猜到 隊友讚：帶回超能力

2019-02-01 17:15

NBA／缺席17場比賽 詹皇計畫對快艇復出

2019-02-01 10:34

NBA／送走波爾辛吉斯 尼克總管：他不願再繼留

2019-02-01 12:35

NBA／社群上眉來眼去 波爾辛吉斯、唐西奇秀私交

2019-02-01 12:20

NBA／戴維斯不再為鵜鶘出賽？ 教練：很難講

2019-02-01 00:02

NBA／蝙蝠闖入中斷比賽 馬刺主場高喊吉諾布里

2019-02-01 16:05

NBA／暴龍雙槍卡彈 公鹿多點開花續坐聯盟龍頭

2019-02-01 12:54

NBA／史帝芬森出拐 快艇中鋒：基努李維下手更重

2019-02-01 17:30

MLB／洛磯留下亞瑞納多 年薪破薪資仲裁紀錄

2019-02-01 09:11

桌球／恩師林忠雄病逝 江宏傑感念

2019-01-31 22:52

NBA／國王教頭讚2新秀 林書豪穩定輸出難救老鷹

2019-02-01 00:07

NBA／爵士雙星成遺珠 主帥替子弟兵發聲

2019-02-01 14:47

中職／李振昌強力挑戰 陳禹勳稱「最猛救援」

2019-02-01 11:00

中職／彭政閔生涯打擊率3成34 對這3投照吃癟

2019-02-01 11:23

棒球／扳倒南韓 辜仲諒的最大夢想

2019-01-31 23:58

足球／梅西重返國家隊？阿根廷教頭很樂觀

2019-01-31 21:39

MLB／林子偉返美備戰 本季穿回5號球衣

2019-02-01 12:31

中職／猿隊簽第3名洋投 李茲有美日韓職資歷

2019-02-01 11:29

「新春賀歲」 2019NBA春節轉播表

2019-02-01 18:30

棒球／與棒協簽約 吳志揚提明星賽改中職vs.中華

2019-01-31 23:51

中職／救援王的心情調適 陳禹勳靠林智勝點醒

2019-02-01 11:03

中職／味全與聯盟開幕僚協商 年後拜會提企劃

2019-02-01 16:35

日職／今年更拚命爭機會 陽岱鋼花1小時練觸擊

2019-02-01 08:57

中職／Eleven搶下統一獅轉播權 年限後續公布

2019-02-01 13:42

MLB／復健進度延後 大谷翔平趕不上開幕日

2019-02-01 10:53

SBL／職業化重新運轉 政府、球團準備好了？

2019-02-01 11:19

棒球／甲組球隊登錄截止 今年新增1支大學隊

2019-02-01 16:09

職業籃球拚重生 張景森：年底開打是目標

2019-02-01 15:15

超級盃／廣告30秒要價逾1.5億 廠商仍搶破頭

2019-02-01 00:10

棒球／中華隊總教練 吳志揚：最晚4月中產生

2019-01-31 20:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top