親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑

勞資談判破裂！華航機師工會不排除春節期間罷工

運動筆記賽事心得／台北渣打馬拉松 披薩妞BQ達標心路歷程賽事心得／鎮西堡超馬 在終點看到更強大的自己
健行筆記日本百名山／蜜柑奇緣－四国剣山 修驗道之山黃金三稜【無耳茶壺山】【半屏山】【燦光寮山】
NBA賽事精華- 湖人 vs. 快艇 (2月1日)賽事懶人包 (2月1日)

超級盃／廣告史演進 女性賦權與社會議題成焦點

2019-02-01 17:06中央社 亞特蘭大31日綜合外電報導

越來越多超級盃電視廣告買主，聚焦在社會責任與女性議題上。 美聯社
越來越多超級盃電視廣告買主，聚焦在社會責任與女性議題上。 美聯社
分享

NFL超級盃冠軍賽往往是全年收視最高的節目，在廣告商尋求抓住觀眾目光時，大學教育和潔淨水源等社會議題，還有聚焦女性的主題，將出現在2月3日廣告中。

起亞汽車公司（Kia Motors Corp）和啤酒商安海斯-布希英博（Anheuser-Busch InBev）是觸碰到社會議題的兩大品牌，例如在贊助大學教育和潔淨水源這兩個議題上，這些都會吸引1981年到1996年出生的千禧世代關注。行銷專家認為，千禧世代受到廣告商重視，而他們也在尋找有價值的公司。

維拉諾瓦大學（Villanova University）商學院的教授泰勒（Charles Taylor）說，在去年的超級盃（Super Bowl）冠軍賽，電視廣告買主選擇將超過1/4的廣告聚焦在社會責任，這是一個與過去10年相比的「顯著」改變，這些廣告過去只占5%。他也補充道，自己看好這樣的趨勢會持續下去。

泰勒表示，今年超級盃廣告的平均成本約為520萬美元（約新台幣1億5955萬元），而去年有1.03億人觀看這項比賽。

路透社報導，本週新英格蘭愛國者隊和洛杉磯公羊隊的比賽，微軟公司（Microsoft Corp）計劃放送60秒廣告，介紹一款設計給行動不便的玩家使用的Xbox新操縱器。

數位行銷暨廣告公司DXagency的合夥創辦人霍德爾（Benjamin Hordell）稱這是一種長期策略，因為「人們，尤其是千禧世代…希望他們的品牌能代表一些什麼」。

根據交友軟體Bumble創辦人赫德（Whitney WolfeHerd）所言，那些生於1997年到2012年間的「Z世代」，也關心公司所代表的東西。Bumble將在超級盃期間播放與美國網球女將小威廉絲（Serena Williams）合作的廣告。

赫德在接受路透社影音新聞採訪時說：「他們關心他們買的、做的、去的地方、穿著的品牌、以及對他們周遭世界所產生的影響。」

除了Bumble外，在預先發布的廣告中，受到熱烈討論的與女性名人或女性賦權主題有關。

在首次超級盃商業廣告中，寶鹼公司（Procter &Gamble Co）旗下的美妝品牌歐蕾（Olay），請來女演員莎拉蜜雪兒吉蘭（Sarah Michelle Gellar）代言。

日本汽車製造商豐田（Toyota Motor Corp）的廣告，由加州東洛杉磯學院（East Los Angeles College）的大二美式足球員哈瑞斯（Antoinette Harris）主演，她的志向是成為NFL史上第一個女性球員。

創意廣告代理商Interesting Development共同創辦人凱奧佐（Paul Caiozzo）表示，眾所皆知的，女性占超級盃收視群近半數，但她們一直被廣告主忽略，直到近期才有所改善。

他說，女性在廣告中出現的不再是穿著比基尼，或是被虧的對象，取而代之的，是擔任領導者的角色。

超級盃小威廉絲NFL
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

超級盃／糗布雷迪「作弊生」 匹茲堡電視台員工被炒

2019-02-01 15:43

超級盃／中場秀風波不斷 10萬人連署籲魔力紅退出

2019-02-01 18:00

超級盃／知名電玩遊戲預測 公羊將戰勝愛國者

2019-02-01 17:08

超級盃／賭注高達60億 歷來最熱門賭盤

2019-02-01 11:20

超級盃／廣告30秒要價逾1.5億 廠商仍搶破頭

2019-02-01 00:10

桌球／恩師林忠雄病逝 江宏傑感念

2019-01-31 22:52

足球／梅西重返國家隊？阿根廷教頭很樂觀

2019-01-31 21:39

國標舞／52年前曾跳舞給蔣中正看 楚奧茲：當下不知情

2019-01-31 18:19

超級盃／酸愛國者布雷迪老？ 公羊角衛喊冤

2019-01-31 18:00

NFL／聯盟主席親上火線 替漏判爭議緩頰

2019-01-31 17:20

跆拳道／莊佳佳接桃市體育局長：本以為是詐騙

2019-01-31 16:05

陳金鋒、郭婞淳合體 賀年影片和粉絲拜年

2019-01-31 15:55

國標舞／亞巡賽228舞力全開 地主好手盼拿佳績

2019-01-31 15:45

超級盃全美陷入瘋狂 為何華人不愛美式足球？

2019-01-30 07:00
看更多

熱門文章

NBA／大限前首筆重磅交易 尼克KP改當獨行俠

2019-02-01 09:18

NBA／柯瑞關鍵時刻失靈 76人中斷勇士11連勝

2019-02-01 15:07

伸卡球壓制力不佳 逐漸失去大聯盟舞台

2019-02-01 07:00

NBA／明星賽替補公佈 西蒙斯、約柯奇首度入選

2019-02-01 09:26

NBA／先發僅剩巴恩斯 獨行俠交易後首戰遭逆轉

2019-02-01 11:31

NBA／尼克放眼自由市場 獨行俠為KP賭身家

2019-02-01 09:54

日職／王柏融拿1公斤大棒練打 嚇到近藤健介

2019-02-01 08:31

NBA／KP聯手唐西奇 教頭：像當年奈許與諾佬

2019-02-01 09:30

羅素、藍道同創生涯年 那些年湖人掉的寶真不少

2019-02-01 07:00

NBA／詹皇歸隊奪準大三元 湖人延長賽險勝快艇

2019-02-01 15:19

NBA／缺席17場比賽 詹皇計畫對快艇復出

2019-02-01 10:34

戴維斯花落誰家 紫金與綠衫的另類大戰

2019-02-01 07:00

NBA／送走波爾辛吉斯 尼克總管：他不願再繼留

2019-02-01 12:35

棒球／辜仲諒培養彭政閔目標 變成世界級總教練

2019-01-31 19:31

NBA／社群上眉來眼去 波爾辛吉斯、唐西奇秀私交

2019-02-01 12:20

NBA／戴維斯不再為鵜鶘出賽？ 教練：很難講

2019-02-01 00:02

NBA／暴龍雙槍卡彈 公鹿多點開花續坐聯盟龍頭

2019-02-01 12:54

MLB／洛磯留下亞瑞納多 年薪破薪資仲裁紀錄

2019-02-01 09:11

NBA／蝙蝠闖入中斷比賽 馬刺主場高喊吉諾布里

2019-02-01 16:05

桌球／恩師林忠雄病逝 江宏傑感念

2019-01-31 22:52

NBA／詹皇復出快艇早猜到 隊友讚：帶回超能力

2019-02-01 17:15

NBA／國王教頭讚2新秀 林書豪穩定輸出難救老鷹

2019-02-01 00:07

SBL／中華籃協暫緩懲處 麥班達禁賽取消

2019-01-31 19:06

中職／李振昌強力挑戰 陳禹勳稱「最猛救援」

2019-02-01 11:00

NBA／爵士雙星成遺珠 主帥替子弟兵發聲

2019-02-01 14:47

中職／彭政閔生涯打擊率3成34 對這3投照吃癟

2019-02-01 11:23

棒球／扳倒南韓 辜仲諒的最大夢想

2019-01-31 23:58

足球／梅西重返國家隊？阿根廷教頭很樂觀

2019-01-31 21:39

棒球／與棒協簽約 吳志揚提明星賽改中職vs.中華

2019-01-31 23:51

中職／猿隊簽第3名洋投 李茲有美日韓職資歷

2019-02-01 11:29

NBA／史帝芬森出拐 快艇中鋒：基努李維下手更重

2019-02-01 17:30

MLB／林子偉返美備戰 本季穿回5號球衣

2019-02-01 12:31

日職／今年更拚命爭機會 陽岱鋼花1小時練觸擊

2019-02-01 08:57

中職／救援王的心情調適 陳禹勳靠林智勝點醒

2019-02-01 11:03

中職／Eleven搶下統一獅轉播權 年限後續公布

2019-02-01 13:42

國標舞／52年前曾跳舞給蔣中正看 楚奧茲：當下不知情

2019-01-31 18:19

棒球／中職組訓賽全包 12強賽仍由棒協主辦

2019-01-31 19:03

MLB／復健進度延後 大谷翔平趕不上開幕日

2019-02-01 10:53

中職／味全與聯盟開幕僚協商 年後拜會提企劃

2019-02-01 16:35

SBL／職業化重新運轉 政府、球團準備好了？

2019-02-01 11:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top