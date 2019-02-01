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超級盃／知名電玩遊戲預測 公羊將戰勝愛國者

2019-02-01 17:08世界日報 編譯組／綜合報導

知名電玩遊戲「麥登NFL」十年來都在超級盃開打前，透過電腦模擬，預言公羊將能擊敗...
知名電玩遊戲「麥登NFL」十年來都在超級盃開打前，透過電腦模擬，預言公羊將能擊敗愛國。 美聯社
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知名電玩遊戲「麥登NFL」十年來都在超級盃開打前，透過電腦模擬預言誰會成為勝利者，2019年麥登NFL（Madden NFL 19）1月28日發表今年結果：洛杉磯公羊隊30：27擊敗新英格蘭愛國者隊。

今年是麥登NFL第十次預言超級盃結果，過去九年麥登NFL預言靈驗六次。近三年來麥登NFL剛好都是一年命中，一年不準，不過歷年來預言愛國者隊四次有三次說中。

2016年麥登NFL預言，當年超級盃卡羅來納黑豹隊擊敗丹佛野馬隊，結果槓龜。2017年麥登NFL預言愛國者隊逆轉亞特蘭大隼鷹隊，結果愛國者隊果真在第四節絕地大反擊。不過就連麥登NF也料想不到，第三節結束28：9領先19分，愛國者隊竟能在第四節攻下19：0追成28分平手，再在延長賽攻下六分取勝。2018年麥登NFL預言愛國者隊24：20擊敗費城老鷹隊，結果卻是老鷹隊爆冷41：33拿下超級盃。

基於公羊隊本季比賽經常先冷後熱，2019年麥登NFL預言本屆超級盃上半場結束愛國者隊17：3領先14分。公羊隊下半場大爆發連趕27分，愛國者隊只再得10分。

2019年麥登NFL預言公羊隊防守截鋒唐納德（Aaron Donald）表現突出，擒殺愛國者隊四分衛布雷迪（Tom Brady）四次，擊中布雷迪七次，因而獲選MVP。

根據預言，公羊隊第三節追趕17分，第三節結束雙方打成20分平手。公羊隊踢球員祖爾萊恩（Greg Zuerlein）第四節57碼長射進門，公羊隊23：20領先三分，但打不起的布雷迪九碼傳球給懷特（James White），愛國者隊27：23逆轉領先四分。不過公羊隊笑到最後，葛利（Todd Gurley）衝刺五碼達陣，最終30：27險勝。

麥登NFL預言，布雷迪此戰傳球287碼，兩次達陣，一次被攔截。公羊隊四分衛高夫（Jared Goff）傳球303碼，兩次達陣，一次被攔截。公羊隊接球員伍茲（Robert Woods）接球八次103碼，一次達陣。愛國者隊接球員艾德曼（Julian Edelman）接球八次104碼，一次達陣。

由於公羊隊有兩名主力跑鋒輪番上陣，麥登NFL預言全場只有愛國者隊跑鋒米切爾（Sony Michel）衝刺破百碼（103碼），並有一次達陣。

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