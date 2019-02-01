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超級盃／糗布雷迪「作弊生」 匹茲堡電視台員工被炒

2019-02-01 15:43世界日報 編譯組／綜合報導

匹茲堡電視新聞搞笑糗布雷迪作弊，上字幕員工被炒。 截圖自電視畫面。
匹茲堡電視新聞搞笑糗布雷迪作弊，上字幕員工被炒。 截圖自電視畫面。
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由於肯塔基州一位十歲小學男生公開表示，新英格蘭愛國者隊四分衛布雷迪（Tom Brady）是「人盡皆知作弊生」（ known cheater），匹茲堡KDKA電視台一名員工在該台報導布雷迪新聞時，搞笑為布雷迪加註「人盡皆知作弊生」字幕，結果電視台高層認為一點都不好笑，炒掉這名員工。

由於匹茲堡鋼人隊經常在季後賽被愛國者隊淘汰，當地粉絲對布雷迪恨之入骨，有機會修理怎能放過？1月28日電視新聞報導布雷迪上台發言為愛國者隊加油畫面，沒想到在布雷迪大名下面冒出「人盡皆知作弊生」字幕。

KDKA是CBS電視台分台，本屆超級盃將由CBS負責轉播。電視台高層認為這種玩笑開不得，把打出字幕的員工炒掉。電視台在聲明說，粉絲可以盡情發抒個人意見，但身為大眾傳播媒體，有責任堅守公正無私報導。打字幕員工違反該台新聞標準，所以已不再為該台工作。不過有網友認為事情沒那麼嚴重，電視台未免太沒幽默感。

肯塔基州小學生戴維斯（Ace Davis）最近利用布雷迪2015年漏氣門（Deflategate）研究證明布雷迪是作弊生，以此參加學校科學展，結果獲得首獎晉級。

戴維斯說：「我討厭布雷迪，他是人盡皆知的作弊生，我要他被抓包。」他說，布雷迪之所以無往不利是因為他擅於作弊，2015年爆發的漏氣門就是明證。當年愛國者隊被逮到美式足球打氣不足，布雷迪堅決否認知情。

為證明布雷迪作弊，戴維斯與母親姊姊一起作實驗。他們給好幾個美式足球打不同程度的氣，然後一一拋出。他的研究發現，打氣最不足的美式足球被拋出的距離最遠。

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