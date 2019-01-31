超級盃／酸愛國者布雷迪老？ 公羊角衛喊冤

2019-01-31 18:00 世界日報 編譯組／綜合報導



公羊角衛羅比‧柯曼「大嘴吧」，酸布雷迪年紀大了。 雷沛 分享 facebook

洛杉磯公羊隊角衛羅比-柯曼（Nickell Robey-Coleman）禍不單行，先是動手闖禍，接著又「禍從口出」。他因為在國聯（NFC）冠軍賽犯規裁判沒吹已經惡名昭彰，沒想到如今又因在受訪時，疑似批評新英格蘭愛國者隊四分衛布雷迪（Tom Brady）「老了」而挨轟，他立即矢口否認對布雷迪有任何不敬，一切都是誤會。

羅比-柯曼在國聯冠軍賽距終場不到兩分鐘，頭盔衝撞紐奧良聖徒隊接球員路易斯（Tommylee Lewis）頭盔，結果裁判沒吹犯規引起軒然大波。1月25日NFL宣布罰羅比-柯曼2萬6739元，羅比-柯曼表示不會提出上訴，他要專心準備打超級盃。

職業球隊大賽一個大忌，就是不要激起對方敵愾同仇的士氣，賽前一定要捧對方，切莫表露看不起對手心態，羅比-柯曼居然犯了這個大忌。看台報導（Bleacher Report）1月28日發表專訪羅比-柯曼，記者問羅比-柯曼與布雷迪交手多年，是否看到41歲的布雷迪有任何與當年「判若兩人」的跡象？

羅比-柯曼回答：「沒錯，沒錯，歲月肯定不饒人。」他說，布雷迪到現在還能做到，確實令人激賞，然而他肯定不再是從前的布雷迪，包括動作、快準度、臂力。布雷迪還是能傳球，但已經比不上從前。不管他從前做什麼，現在因為年紀都比不上了。他還在做同樣的事，但比不上從前。有時布雷迪不是那麼完美，不過還是可以完成任務。

這個訪問一發表，立即在網路炸開。當天剛好是超級盃揭幕夜（Opening Night），羅比-柯曼一進場，立即被媒體包圍問個究竟。羅比-柯曼也馬上喊冤，表示自己的發言遭曲解與斷章取義。

羅比-柯曼說，大家實在過於大驚小怪。布雷迪是偉大四分衛，他無意說布雷迪壞話。羅比-柯曼強調，他把布雷迪尊為史上最偉大球員（GOAT），也是傳奇人物。

公羊隊另一角衛塔利布（Aqib Talib）2012年至2013年曾是布雷迪隊友，他指出羅比-柯曼的評論對布雷迪讚賞有加，但媒體只強調負面部分。塔利布說，布雷迪身手完全沒退化，沒失去任何能力。布雷迪就是布雷迪，再度打入超級盃。

羅比-柯曼說，他無意貶抑布雷迪任何地方，也沒這個能耐。這是他第一次打超級盃，而布雷迪已來過好幾次。他尊敬布雷迪，彼此會在球場相見。

記者問羅比-柯曼，是否擔心布雷迪比賽時故意朝他的方向傳球？羅比-柯曼說他沒在怕，也不會退縮。他不在乎布雷迪找自己麻煩，會在球場奮戰到底。

羅比-柯曼說，他不會為自己發言道歉，也不會收回說過的話。他評論布雷迪年紀，但從未批評布雷迪表現差或沒技巧。當時記者問，現在的布雷迪與當年羅比-柯曼還在水牛城比爾隊時看到的布雷迪有何不同？所以他就回答年紀有差，但布雷迪什麼都沒變。