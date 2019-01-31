NFL／聯盟主席親上火線 替漏判爭議緩頰

2019-01-31 17:20 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



NFL主席古德爾30日在亞特蘭大出席記者會，被問到了國聯冠軍戰爭議的漏判。 美聯社 分享 facebook

NFL主席古德爾（Roger Goodell）30日在亞特蘭大出席記者會，同時也被問到了最近被爭議的漏判，在國聯冠軍賽中，洛杉磯公羊角衛羅比-柯曼（Nickell Robey-Coleman）干擾傳球沒丟黃旗，古德爾承認這檔防守「本該被吹罰」，聯盟會再次看重播。

這場記者會，古德爾被追問了許多問題，包括確保少數族裔應聘教練職位的魯尼規則、沒有球隊敢簽凱普尼克（Colin Kaepernick），以及中場表演嘉賓的魔力紅，為了規避種族歧視爭議，不出席賽前相關記者會等等。

不過全場最受關注的議題是國聯冠軍賽的漏判缺失，古德爾花了不少時間解釋，並確保未來不會有相同的事件發生。古德爾說：「我們理解球迷們的沮喪，我跟聖徒隊談過，也理解他們的不甘心。若裁判尺度在賽後成為話題，無論何時對聯盟來說都不是個好結果。」

不過聯盟對這件事的做法卻是高高拿起、輕輕放下，事後對羅比-柯曼追加撞盔犯規、開了一張26739美元的罰單，主席幫裁判緩頰，「他們也都是人，比賽的進展很快，常常要在困難的狀況下迅速做決定，很難保萬無一失。」

對於觀看重播，古德爾表示聯盟已經盡力引進科技，但只有科技並不足以解決問題，比賽不是靠機器人判罰，也不會朝這個方向發展。