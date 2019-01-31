國標舞／亞巡賽228舞力全開 地主好手盼拿佳績

2019-01-31 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



王甯弘（左）與劉怡微。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook

邁入第11年的WDC職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站將在2月28日於台北小巨蛋登場，台灣好手將與世界各國舞者同場競技，去年亞巡賽台北站闖進世界業餘摩登決賽的王甯弘、劉怡微這次再度攜手挑戰，目標突破上屆成績。

總獎金達330萬台幣的WDC職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站，是唯一由WDC世界舞蹈總會認證的世界職業積分賽，每年都有多國好手專程來台參賽，目前已有30個國家，448位外國選手、600名台灣好手報名參賽，將用國標舞熱力引爆小巨蛋。

24歲的王甯弘從11歲起接觸國標舞，這次與17歲的劉怡微再次攜手挑戰亞巡賽，王寧弘目標除了維持去年闖進決賽成績，更希望成績能更上層樓；不過因搭擋劉怡微今年準備升大學的考試，兩人自去年11月比完最後一次比賽後，就進入休戰期，王甯弘說：「但也沒有因此停止練習，現在怡微考完學測後，又能專心為228的比賽做準備。」

小時候因親戚介紹一腳踏入舞蹈世界，當初對國標舞完全不了解，跳了一陣子後才從中找到舞蹈的樂趣，王甯弘説：「跳舞讓我在遇到不如意的時候，能讓心情變好，不過以前還不認識國標舞時，一開始要跟女生有肢體接觸蠻害羞的，但現在反倒學到尊重異性的感覺。」

而劉怡微在國小五年級發現有脊椎側彎後，開始認真學習國標舞，原本醫生判定中度側彎21度的脊椎側彎恢復到挺拔的姿態，也讓她對國標舞愈來愈有興趣，就度師大附中的她，希望能考上物理治療師相關科系，希望將來有一天成為物理治療師，幫助同樣有脊椎側彎的舞者。