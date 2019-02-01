超級盃／賭注高達60億 歷來最熱門賭盤

2019-02-01 11:20 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



本屆超級盃的賭盤可望創下歷年來最熱門的盛況。 美聯社 分享 facebook

美國職業美式足球NFL第53屆超級盃(Super Bowl)將於周日晚間登場，新英格蘭愛國者隊(New England Patriots)與洛杉磯公羊隊(L.A. Rams)將一較高下，這場賽事的賭盤可望創下歷年來最熱門的盛況。

「美國博彩協會」(American Gaming Association)最新網路民調結果顯示，將近2300萬美國人打算對今年超級盃賽事下注，換算起來大約每10人當中就有1人會加入賭盤，而今年超級盃賭盤金額總計上看60億元，這個數字將突破過去一年來任何運動賽事的賭注金額。

截至今年1月29日為止，也就是超級盃比賽的倒數五天，約有52%押注洛杉磯公羊隊獲勝。不過，今年的賭盤極為詭異，一開盤愛國者隊落居下風，可是幾小時後，賭盤翻轉，在絕大多數運動博彩賭盤當中，看好新英格蘭愛國者隊以2.5分領先。

美國最高法院2018年5月宣布運動博彩解除聯邦禁令之後，目前除了內華達州之外，全美還有7州也加入了運動賭盤合法化的行列，但今年超級盃的地下賭盤仍然人氣旺盛。

「美國博彩協會」指出，在2300萬打算押注的美國人當中，約有180萬人計畫透過地下莊家下注，還有數以百萬計的民眾可能透過非法的海外博彩網站下注。

「美國博彩協會」公關部副總監司藍恩(Sara Slane)說，除非運動博彩在全美各州都變成合法化，否則民眾仍然會透過地下賭盤下注。她也表示，從高達60億元的下注金額看來，美國人對於運動賭盤真的非常瘋狂。

根據「美國博彩協會」估計，如果運動賭盤得以合法化，美國職業美式足球NFL可望每年因此賺進23億元收入。然而，到目前為止，NFL方面態度並不積極。