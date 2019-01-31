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超級盃／兩男性啦啦隊員參與表演 成歷史首例

2019-01-31 11:30中央社 亞特蘭大30日綜合外電報導

詹寧斯（Napoleon Jinnies）和貝隆（Quinton　Peron）將...
詹寧斯（Napoleon Jinnies）和貝隆（Quinton　Peron）將成為首批在超級盃表演的男性啦啦隊員。 路透
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第53屆職業美式足球聯盟NFL超級盃（Super Bowl）進入倒數階段，兩名男性已經準備好在亞特蘭大的賽場大顯身手、創造歷史。

詹寧斯（Napoleon Jinnies）和貝隆（Quinton　Peron）這兩名開路先鋒並不是兩支爭冠隊伍洛杉磯公羊隊或新英格蘭愛國者隊的教練或四分衛，而是首批在超級盃表演的男性啦啦隊員。

貝隆在28日的超級盃開幕日中受訪時，告訴路透社：「我們很高興能來到這裡，自從我們到了這裡，笑容就從沒離開我的臉。」

2018-19賽季是詹寧斯和貝隆第一個替公羊效力的賽季，也是聯盟首批男性啦啦隊。對詹寧斯而言，他們奠定的成就是反映出洛杉磯的多元性。

他說：「洛杉磯有很多不同文化、不同背景的人。我認為隊上每一個人反映出這點是很重要的，從場上的球員、場邊的教練，甚至我們啦啦隊都是。」

貝隆提到，他們並非唯二翻新公羊歷史的人，麥克維（Sean McVay）將成為超持盃史上最年輕的總教練，高夫（Jared Goff）則可能成為史上贏得超級盃最年輕的四分衛。

貝隆16歲開始跳舞，「我遭遇很多批評，但假如這是你想做的，那就做吧，因為這是你的人生，沒有人可以為你過人生」。他說：「懷抱你的夢想、實踐你的真實想法，假如有什麼你想做的，那就去爭取它、得到它。」

來自美國加州聖巴巴拉的詹寧斯12年前開始跳舞，他說：「不論你想做什麼，臉皮都要厚一點，去做就對了。」

超級盃啦啦隊

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