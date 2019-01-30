超級盃／愛國者布雷迪：公羊碰不到我一根寒毛

2019-01-30 16:26 世界日報 體育新聞組／綜合報導



愛國者四分衛布雷迪在超級盃前向公羊嗆聲。 美聯社 分享 facebook

今年的超級盃對決，洛杉磯公羊和新英格蘭愛國者，兩隊都是聯盟進攻強隊，其原因是兩隊進攻線、負責開路和阻擋的大個子們表現都相當出色，讓後方的四分衛和跑衛能盡情發揮。

公羊隊16場例行賽和2場季後賽，進攻線都維持同樣先發，穩定性是他們高分的關鍵；公羊本季場均32.9分、聯盟排名第2，他們的進攻球員值得讚許，這些隱形功臣都沒有打過超級盃。

愛國者隊也是如出一轍，他們本季場均27.3分、全聯盟第4。四分衛布雷迪（Tom Brady）2場季後賽都沒被擒殺，他在美聯冠軍戰後上傳一張照片，秀著自己一塵不染的球衣，並標記進攻組隊友，寫著一點草漬都沒有。

布雷迪上次前2場季後賽都沒被擒殺，已是2003球季，愛國者在該屆超級盃擊敗黑豹、拿下隊史第2冠。41歲的布雷迪說：「我們的進攻球員這季表現相當出色，對手要碰我一根寒毛都很難；不過公羊的進攻組也很出色，我們將面臨挑戰。」

公羊隊前10周9勝1敗，穩定的進攻線讓四分衛高夫（Jared Goff）打得流暢，跑衛葛利（Todd Gurley）也能突破對方防守漏洞；不過他們的進攻線上個月曾當機，讓高夫在4場比賽裡被衝擊51次，期間輸給熊隊和老鷹。

談到防守組，公羊也不容小覷，他們不但有聯盟最佳的唐納德（Aaron Donald），福勒（Dante Fowler Jr.）和蘇（Ndamukong Suh）2人也都是一時之選的明星球員。