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超級盃／公羊打進決賽 卻是聖路易粉絲永遠的痛

2019-01-30 15:12世界日報 編譯組／綜合報導

洛杉磯公羊隊打入今年超級盃，然這對三年前公羊所在的聖路易前球迷們心中，恐怕充滿更...
洛杉磯公羊隊打入今年超級盃，然這對三年前公羊所在的聖路易前球迷們心中，恐怕充滿更多憂鬱與空虛。 美聯社
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洛杉磯公羊隊打入今年超級盃（super bowl）美式足球大賽，然這對三年前公羊所在的聖路易前球迷們心中，恐怕充滿更多憂鬱與空虛。

今年超級盃未演先轟動，公羊隊對陣的是連續三年打入超級盃的波士頓新英格蘭愛國者隊（New England Patriots），兩個城市恰好與2018年職棒大聯盟世界大賽一樣，當時道奇隊敗給紅襪隊，也因此對公羊隊是否能「復仇」，各界更關注。

然而，在三年前公羊隊從聖路易連根拔起轉移至西岸後，公羊隊老闆Stan Kroenke成了這個城鎮的綽號，受到感情傷害的球迷憤怒，已變成憂鬱的痛苦。

上周一個晚間，前季票持有者Rick與Ronda Freedman在家中廚房上蒐集一系列傳家寶，有從1995年起的棒球帽、一張明星腳衛Aenea Williams訪問學校的照片，與季後賽門票存根等，當時Kurt Warner、Marshall Faulk和Isaac Bruce三人合作了一場歷史性進攻。

而這些日子來，Ronda開玩笑說Rich想把這些收藏全部燒毀，但最後仍無法完成它。「在很多聖路易人的心中，只是喜歡看到公羊隊輸球，因為他們摧毀聖路易球迷，燒了聖路易市。」

部分前公羊隊球迷把心中的傷害隱藏得很好，他們仍會在距離密西西比河幾個街區尋找一些能撫慰的相關物品。Rally House體育用品店經理Matt Meier指著密蘇里St. Peters市中心以西約30哩一個倉庫房一角，陳列著代表公羊隊的新世紀金與千禧藍等球隊相關商品。「信不信由你！」他說，「現在仍有些公羊隊球迷在這裡尋找公羊商品。」

在球隊決定於2016年1月離開後，Rally House決定將五個商店公羊隊商品整合至一處，一系列的T恤、馬球衫、連帽衫、帽子等，還有公羊隊鬧鐘、高爾夫球、涼鞋、拖鞋、手套等。

Meier估計，在這個季節，商店每周總會有幾個顧客，甚至有些回頭客，然而當堪薩斯城隊20日輸給愛國者隊後，聖路易的夢魘成了雙倍。

聖路易市律師，前公羊隊高管Bob Wallace表示，當超級盃球隊確定時，聖路易整個城市處於集體沮喪中。「在公羊隊離開前，愛國者隊可能是這個城市最不喜歡的球隊，但現在公羊隊是最不喜歡的球隊了。」

超級盃愛國者高爾夫

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