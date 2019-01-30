網球／英國名將墨瑞手術成功 自嘲有「鋼鐵臀」

2019-01-30 10:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



墨瑞手術成功。圖／取自墨瑞IG 分享 facebook

不願提前結束網球生涯，前英國球王墨瑞（Andy Murray）再賭一把，前天已在倫敦完成髖關節手術，昨日在個人instagram分享病榻前的照片，手術成功的他儘管自拍照仍帶有些許病容，不過看得出來心情不錯。

澳網開打前預告可能在今年球季退休，31歲的墨瑞男單首輪負傷拚戰5盤不敵西班牙巴提斯塔‧艾格特（Roberto Bautista Agut），他給自己最後一博機會，再度動刀治療髖關節宿疾，盼能趕上7月初家鄉開打的溫布頓網賽。

墨瑞手術成功。圖／取自墨瑞IG 分享 facebook

「我已經倫敦動完臀部手術。」墨瑞表示，「現在身體感覺像被打散，遍處是瘀青，希望這是我最後一天感覺到臀部的疼痛。」墨瑞X光照片還可以清楚看見金屬髖關節，他不忘自嘲有個鋼鐵臀。

3度贏得大賽冠軍的墨瑞，2018年1月就曾動刀，6月傷癒後打了15場比賽，雖然回歸賽場，但他坦言疼痛如影隨形令他相當難熬，傷痛逼得他不得不考慮退休。

美國雙打名將布萊恩兄弟的弟弟鮑伯‧布萊恩（Bob Bryan），2018年也曾動過類似手術，40歲的他在5個月後重返賽場，今年澳網也再度與哥哥合拍再戰。

曼徹斯特骨科權威醫生費希利（Max Fehily）表示，動此類手術的病患，有9成至9成5的機率能夠重拾「無痛」生活，墨瑞能否趕上溫網，要視他的復原進度而定。