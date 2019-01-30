足球／卡達突破封鎖 痛宰阿聯闖亞足決賽

2019-01-30 06:33 中央社 安卡拉29日專電



卡達後衛胡赫（左）率先進球。 美聯社 分享 facebook

卡達國家足球隊今天在滿場阿拉伯聯合大公國球迷敵意下，以4比0痛宰地主隊，改寫隊史，闖進亞洲盃足球賽決賽，將於2月1日與日本爭冠。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，卡達沉著地繞過阿拉伯聯合大公國，闖進亞洲盃足球賽決賽，這恐怕是最具諷刺意味的「封鎖」。這是2017年6月波斯灣外交危機發生以來，兩國首度正面交鋒。這場比賽表面上屬足球場域，圍繞著它的卻是政治及區域外交衝突的分析。

沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、巴林、埃及2017年6月與卡達斷絕政治、外交和經濟關係，並對卡達實施陸、海、空封鎖。這場比賽在上述區域爭端背景下展開。

開賽22分鐘時，卡達後衛胡赫（Boualem Khoukhi）率先進球；前鋒阿里（Almoez Ali）15分鐘後再下一城，以2比0優勢進入下半場。卡達前鋒海多斯（Hasanal-Haydos）於第80分鐘再度破網；後衛伊斯梅爾（Hamid Ismaeil）傷停補時又進一球。

即將主辦2022年世足賽的卡達闖進亞洲盃足球賽4強已改寫隊史紀錄，今天更在波灣危機前哨的「敵營」阿布達比，面對滿場球迷敵意下痛宰地主隊，再添傳奇篇章。

半島電視台（Al Jazeera）報導，比賽開場前播放卡達國歌時，現場球迷喧鬧鼓噪、報以噓聲。在卡達球員破門慶祝時，更有球迷把鞋子和瓶子丟向卡達球員。

在滿場阿拉伯聯合大公國球迷鼓噪聲中，卡達隊進球領先，有球迷把鞋子和瓶子丟向卡達球員。 美聯社 分享 facebook

由於遭到封鎖，死忠卡達球迷被迫只能守在電視機前，無法親赴阿布達比加油，就連卡達媒體也無法現場採訪賽事。卡達球員在清一色地主球迷壓力下可謂背水一戰。

無法見證這場重要比賽讓卡達球迷在情感上很受傷，內心摻雜憤怒和沮喪。不過，就算阿拉伯聯合大公國同意卡達球迷前去觀戰，他們勢必會顧忌在三。CNN報導，據阿拉伯聯合大公國的法律，對卡達展現政治上的同情屬犯罪行為，可判3至15年徒刑，併科相當於至少13萬6000美元罰金。

卡達在國際足球總會（FIFA）世界排名第93，阿拉伯聯合大公國排名79。