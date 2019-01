超級盃全美陷入瘋狂 為何華人不愛美式足球?

2019年、第53屆職業美式足球「超級盃」(Super Bowl)冠軍賽,將由連三年打進冠軍賽的新英格蘭愛國者隊與洛杉磯公羊隊在亞特蘭大開戰。今年超級盃賽事的話題非常多,包含愛國者隊與公羊隊分別代表著老牌常勝軍的衛冕與否與新勢力的抬頭挑戰。

今年的超級盃冠軍藍巴迪獎盃由聯邦快遞負責護送,將於超級盃開打前及時送至亞特蘭大。 美聯社 分享 facebook

公羊隊在國家聯盟(NFC)冠軍戰對上紐奧良聖徒隊時,是靠著裁判誤判,該吹的哨沒吹的情況下於延長賽中死裡逃生,這件事在聯盟內部鬧得非常大,可能會影響未來美足聯盟執法的拿捏。

愛國者隊總教練畢利奇克(Bill Belichick)與四分衛布雷迪(Tom Brady),則已經是第九次聯手進入超級盃,師徒兩人合拿下五次冠軍盃,可說是一個世代、一個王朝不為過。

公羊隊是近年來美足隊的新貴,教練麥可維(Sean McVay)上月1月24日才滿33歲生日,年紀比愛國者隊四分衛球員布雷迪還小八歲,愛國者隊的安全衛教練小畢利奇克(Stephen Belichick),也是總教練畢利奇克之子,也都31歲了,老畢利奇克足可作麥可維的老子了。公羊隊主將四分衛高夫(Jared Goff)則24歲,小了對手布雷迪快20歲,所以今年的超級盃也可說是世代交替的一戰。

公羊隊四分衛高夫(左)比愛國者隊四分衛布雷迪(右)小了17歲!兩人在賽前先禮後兵互相握手,但似乎都用了狠勁。 歐新社 分享 facebook

美式足球從1869年在美國新澤西州普林斯頓大學第一次開打(對手是新澤西州的羅格斯大學Rutgers),至今發展超過150年,而華人移民來美國歷史約200年,等於華人移民史比美足發展史還早50年,但在在美華人社區和亞洲地區一直發展不起來。

北美四大職業球類中,就是美足與在美華人最關係最冷,連冰上曲棍球在中國大陸都有市場,但美足偏偏在亞洲就是發展不起來。想當然爾,在美的華人、尤其是移民社區也一直興趣缺缺。普遍的華人移民都認為這是「老美」玩的,所以判別一位新移民是否融入美國運動文化,懂不懂美足是一個指標。

筆者研究美式足球運動超過15個年頭,從大學美足至職業美足略懂。發現很有趣的一個現象,看到一個亞裔(或華人)面孔,只要問他看不看懂美足,大概就可以知道他是新移民、一代移民、一‧五(小時隨父母移民來美)或是土生土長的華裔。

一般來說,在中國、台灣、港澳生長,成年後來美國求學或其它因素移民來美的華人移民,基本上和美足是絕緣的。小時跟隨家人移民來美的,要看他所接觸的環境,男性一般來說會對美足較有興趣,女性則興趣缺缺。在美國土生土長的亞裔或華裔,因為從小在學校和周遭興盛的運動風氣影響下,就算沒興趣,但也多少得了解一下。當然這也有例外,筆者年少在台灣時就對美足稍有興趣,赴美後就讀運動名校密西根州大(MSU),經學長、室友介紹下,開始研究規則與戰術。

另外,華人好賭,不少讀者喜歡玩運動賭盤,也因此著了美式足球運動的道。因運動博弈而喜歡上美足運動的人,在華人運動人口群內比例不少。

許多華人會對美式足球產生興趣,其實是先從運動投注開始。 擷圖自維基百科/Baishampayan Ghose攝影 分享 facebook

當然海峽兩岸也有少數美足迷,甚至在台灣還聽說有業餘美足隊和賽事,但這都是很少數。

象徵總冠軍戰的超級盃是1967年開始的,當時美國職業美足市場有兩個聯盟,一是目前的國家美足聯盟(NFL)與美國美足聯盟(AFL),由於兩聯盟在1960年代合併,才有目前的超級盃總冠軍賽制,今年參賽的新英格蘭愛國者隊,就是當時1960年代原AFL聯盟裡的球隊。

美國是體育大國,各種運動都相當興盛,但是一講到美式足球,各種運動都必須得退避三舍。所以舉辦超級盃可說是美國運動賽事的大過年。也就這麼巧的,每年超級盃開打的日期,大約都是在中國新年的前後,今年的賽日是2月3日,是中國春節的小年夜。

超級盃是讓全美國陷入瘋狂的年度性大比賽,剛好也常常遇到華人的農曆春節期間。 歐新社資料照片 分享 facebook

美式足球運動在職業聯盟過去20年的大力推廣和國際宣傳努力下,這幾年看到一些成果,2007年開始在英國倫敦打一場正規季賽,由於成果不錯,逐漸增加場次,到2017和2018年分別在英國打了四場(2018其中一場因場地狀況不佳取消)。另外2016年起至今,每年在墨西哥的墨西哥市打一場正規季賽。

中國人口多,消費力量大,美足聯盟多年前已開始效法職籃NBA,想要發展這塊美足處女市場,2007年差一點要在北京來場「中國碗」(China Bowl)、正是由愛國者隊和西雅圖海鷹隊領銜,雖然後來取消,但這些年來多次派球員親善大使造訪中國北京,並預計最快一兩年內在中國至少打場熱身賽等。美足球場上或許與華人相關的元素不多,但至少市場上、觀眾席上與產品上,美足聯盟是不會錯過華人社區的。

其實美足運動上華人運動員不多,但多少還是有的,最有名是具有華裔血統的周友賢教練(Norm Chow),他一路從大學美足球員打到南加大(USC)、加大洛杉磯分校(UCLA)與猶他大學(Utah)的進攻教練(Offense Coordinator),最後還當到職業美足田納西泰坦的進攻教練。

和他都是夏威夷同鄉的華裔球員Timmy Chang,也打過職業美足多球隊。另外父母親來自中國,曾打過水牛城比爾與奧克蘭突擊者隊,百分百華人血統的王凱(Ed Wang),身高6呎5、300多磅數的「大個兒」打的當然是進攻線球員。

目前還在打愛國者隊,即將再次在超級盃出現的Patrick Chung,看上去是個不折不扣的美國非洲裔,但其實他生於牙買加,父親具有一半的華裔血統,Patrick則具有四分一。

愛國者隊安全衛鍾家庭有四分之一的華裔血統。 歐新社 分享 facebook

美式足球之所以好看,在美國成千上萬球迷為它癡狂,就在於該運動的速度、力量與所產生的美感,是無與倫比的。美國的籃球與棒球在運動霸權相繼淪陷下,美足不但讓美國人感到獨有、自豪之外,他的霸權地位世界無其他國家能撼動。加拿大雖然也有職業美足聯盟,但票房、技巧和市場是無法和美國的美足相比擬的。

美足之所以無法在美洲以外的地區發展,有幾個原因:

1.經濟財富無法負荷

美足運動也要從小培養、從小紮根,根據資料統計,光是一名高中美足隊員身上所需的裝備含頭盔、護具、衣褲等,至少要1000美元。一支球隊至少要約20至30名球員,在其他任何國家或地區,這樣的開銷是無法負擔的。

2.美足規則繁瑣複雜

一般人對於美足排斥很重要的原因,就是其規則過於複雜難懂,光是得分方式與種類從一分、二分、三分到六分都有,更遑論進攻與防守時各有各的犯規條例等,看不懂的華人最常抱怨的就是只看到「一群人撞來撞去」。

3.暴力與危險

美式足球結合力與美的背後,是一張張擔架抬出去受傷的球員,尤其這幾年相繼發現頭部受傷、尤其是腦震盪所引起的後遺症,影響球員是長期的問題,而不是只是休息幾場可以解決的,一般的球類造成的傷害最多就是傷殘,而美足的傷害則可以到傷亡地步。

美式足球是相當暴力與危險的運動,即使球員全身穿滿護具,但還是常常見到在比賽中受重傷而被擔架抬出去的畫面。 歐新社資料照片 分享 facebook

4.美足的訓練極為艱辛與不人道

筆者有華人親友參加過高中美足校隊,教練在訓練時,其怒罵聲與髒話連連,比訓練軍隊還有過之。通常訓練時,球隊也不希望家長在旁觀看,在泥巴堆中翻滾、狂操都是基本的,在雪地上做抬合跳躍也是家常便飯。

5.最大的問題還是在體格

亞洲人一般來說或許可以長身高,但在肌肉、耐力與身體厚度方面要長到非洲裔或白人裔那樣厚度就不容易了,就算有了那樣的體格,又缺了運動性與爆發性。美足中有句俏皮話:「there is no white in the corner!」可翻譯成「角衛無白人」!角衛是美足中防守隊中最需要彈性、靈活性與速度的,角衛沒有白人能夠擔當,那亞洲人可能也沒了。

美式足球賽可能難懂,對華人來說不一定能完全看懂,但是超級盃已經是全世界的一個很指標性的運動大賽事,不光是球場上的爭鬥,它的中場表演秀也精采,播放的廣告費用也嚇人,根據資料指出,超級盃一則30秒的廣告要價500萬美金起跳。

廣告有沒有效不知道,但每個廣告商為了要勾起觀眾的注意,莫不使出渾身解數發揮創意,對於看熱鬧的觀眾,中場秀與廣告或許是個起點。