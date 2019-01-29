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陳彥博自爆菜英文糗事 周天成靠外語改變判決

2019-01-29 16:40聯合報 記者劉肇育╱即時報導

體育署配合推動雙語教育，找來選手、教練與裁判分享過去英文溝通經驗。記者劉肇育／攝...
體育署配合推動雙語教育，找來選手、教練與裁判分享過去英文溝通經驗。記者劉肇育／攝影
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國家發展委員會於年初提出「2030雙語國家政策發展藍圖」，體育署也配合推動雙語教育，在今天的記者會上，包括羽球一哥周天成、超馬好手陳彥博等人都受邀分享過去在國際賽場上用外文與各國選手交流的過程與糗事。

教育部推出「108年度亮點主軸政策成果展-推動雙語教育政策」，而體育署也配合推動在A、B、C級運動教練及裁判培訓系統，首度全面加入英語專業術語的課程，希望讓教練與裁判專業技能能與國際接軌。

在今天的記者會上，體育署也邀請來來自各運動領域的選手、教練與裁判分享過去學習英文及透過外語與他國人員交流的過程，其中羽球一哥周天成就分享了過去曾靠著英文與裁判爭取漏判判決的過程，鼓勵選手應該多多學習英文，「過去我還曾遇過選手用英文跟我講垃圾話，我就去跟裁判抱怨說『比賽中可以這樣嗎？』，可以避免遇到一些啞巴吃黃蓮的狀況。」

而長年在國外比賽的超馬好手陳彥博，則是分享了過去「菜英文」時期的點餐糗事，讓他與朋友3人在麥當勞吃了整整8人份的食物，「現在我都會透過網路或是影音平台看一些英文脫口秀節目來學習英文，讓學習過程能增添一些樂趣。」

體育署為了打造雙語環境，將自今年起輔導各單項運動協會未來在辦理運動教練講習會時，將英文相關專業術語納為講習會課程範疇。

羽球周天成陳彥博
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