超級盃／愛國者抵亞特蘭大備戰 上機前還在練球

2019-01-29 16:06 世界日報 體育新聞組／綜合報導



備戰超級盃，愛國者、公羊抵亞特蘭大。 路透社 分享 facebook

新英格蘭愛國者隊和洛杉磯公羊隊抵達亞特蘭大，兩隊都開始備戰周日的超級盃決賽。

美聯冠軍愛國者搭機前一天，仍現身吉列球場練習，愛國者四分衛布雷迪（Tom Brady）說：「我們練習還沒有節結束，坐飛機前我們還有時間練球。」這是愛國者隊5年來第4次、同時也是連3年爭奪超級盃。

2001球季超級盃，當年24歲的布雷迪助愛國者擊敗聖路易公羊，拿下隊史首冠，也從此開啟了愛國者王朝。

經歷了18個球季，當年以黑馬寫下驚奇之旅的愛國者隊，現在要尋求隊史第6冠，試圖追平匹茲堡鋼人的聯盟紀錄；布雷迪和總教練比利契克（Bill Belichick）9次問鼎超級盃，但愛國者也成為全美球迷最膩的冠軍隊伍。

而國聯冠軍公羊隊，隊史打過3次超級盃，分別是1979、1999和2001球季，唯一一冠是1999球季擊敗泰坦拿下。公羊隊3年前從聖路易搬回洛杉磯，他們位於英格伍（Inglewood）的新球場目前仍在施工，2020年才會揭幕。

在國聯冠軍戰延長賽踢進57碼致勝射門的祖爾萊恩（Greg Zuerlein），他的左腳在比賽中扭傷，公羊隊總教練麥考維（Sean McVay）表示他的傷勢看起來不嚴重，應該不會影響他出戰超級盃。