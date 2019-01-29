排球／亞瑟士盃錦標賽4月開打 30日開放線上報名

2019-01-29 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



2019亞瑟士盃排球錦標賽30日中午12時開放線上報名。圖／主辦單位提供 分享 facebook 邁入第6屆的2019亞瑟士盃排球錦標賽，4月起預賽將先後於台北、高雄陸續開打，6月1日進行全國總決賽，今年亞瑟士以「PLAY THE UNPLAYABLE」全力制勝的精神，賽事組別包括高中組、大專組和社會組，共限300隊參加，30日中午12時開放線上報名。

做為2020東京奧運的金牌合作夥伴，亞瑟士在邁向2020的前一年，以亞瑟士盃排球錦標賽為先發，在全國總決賽將邀請贊助球星和晉級隊伍互動，並提供決賽線上直播，帶給全國排球迷一個熱情的賽事饗宴。

本屆亞瑟士盃排球錦標賽有高中男女子組、大專男女子組及社會男女子組，1月30日中午12時開放線上報名，於3月6日截止。

今年參賽可獲得亞瑟士運動毛巾外，早鳥報名前50隊更可獲得亞瑟士提供之購物金，凡於2月1日至3月31日期間憑報名憑證，即可享有當季排球鞋79折優惠，包括亞瑟士為紀念1964年日本女排奧運奪金的ROTE JAPAN系列排球鞋，2019春夏推出進化版ROTE JAPAN LYTE FF，以輕量化為訴求，首度採用亞瑟士最新輕量緩震FlyteFoam中底科技，要讓參賽者搶先體驗亞瑟士排球鞋新品。