羽球／戴資穎東奧強敵 奧運金牌馬琳膝韌帶斷裂

2019-01-29 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



適逢拚2020東京奧運積分前夕，里約奧運金牌西班牙名將馬琳傳出右膝前十字韌帶斷裂消息。 美聯社 分享 facebook

適逢拚2020東京奧運積分前夕，里約奧運金牌西班牙名將馬琳（Carolina Marin）傳出右膝前十字韌帶斷裂，至少將休息半年，能否趕上東京奧運甚至拚足奧運參賽積分畫下問句。

馬琳在上周末的超級500賽印尼名人賽與印度女將塞娜（Saina Nehwal）決賽中，首局一次殺球落地傷到右膝含淚退賽，今檢查結果出爐確定為右膝前十字韌帶撕裂，將在今日動刀，十字韌帶傷勢至少得花半年以上時間才能復原。

25歲的馬琳是3度世錦賽金牌，同時也是2016年里約奧運金牌得主，如今東京奧運前傳出噩耗，對她無疑是一大打擊，但馬琳並不洩氣，在推特寫道，「是時候迎接最艱困的戰鬥，但我從不懷疑，我必定會強勢回歸。」

馬琳決賽傷退，前印尼球后塞娜也感同身受，她透露先前自己膝傷就花不少時間復原，但她相信依照馬琳的體能和團隊，能夠很快重返球場。

接連不少女子羽球好手傷退，讓BWF去年改制後，密集賽程安排再度引發討論。日前大陸20歲新秀有「小李雪芮」之稱的高昉潔，大馬名人賽救球時左腳跟腱斷裂，至少得休1年；何冰嬌也在去年扭傷腳踝甚至坐輪椅離場；戴資穎在去年年終賽也因傷退賽。

去年BWF規定男女單打前15名球員，每年至少參加12站否則將罰款，讓不少球員怨聲載道，28歲的塞娜就表示，BWF此舉的確加重球員負擔，「若扣除2個月休兵，等於球員10個月要打12場比賽，就勢必會出現連續出賽兩大賽情況。」