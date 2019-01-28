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網球／偶像的偶像 約克維奇：山普拉斯啟蒙了我

2019-01-28 17:19聯合報 記者林宋以情╱即時報導

曾經只是電視機前看傳奇名將山普拉斯（Pete Sampras）比賽的眾多球迷之一，世界球王約克維奇（Novak Djokovic）昨天在澳網決賽直落三擊敗西班牙納達爾（Rafael Nadal），生涯15冠超越山普拉斯的14冠，約克維奇表示，自己的網球生涯就是受到山普拉斯的啟發。

約克維奇昨日維持打進澳網決賽「必勝」紀錄，7闖決賽7度捧冠，成為澳網男單7冠史上第一人，但真正讓他賽後無法言語的是超越偶像的14冠紀錄。

「山普拉斯是我仰望的偶像。」約克維奇透露，「當我開始打網球，對網球第一個印象就是山普拉斯在溫網草地比賽的畫面，我還記得是1993年，當年他拿下生涯第一座大滿貫賽冠軍。」

約克維奇從小在滑雪勝地科帕奧尼克山（Kopaonik）附近長大，當時家族中打網球僅有他一人，他卻毅然決然展開網球生涯。

「我家沒有打網球的傳統，對我而言，看到山普拉斯打球，對我來說就像命運給我一個徵兆。」約克維奇說，「我也立志要打得像山普拉斯一樣出色。大滿貫數量能夠超越他，我沒有言語可以形容。」

約克維奇在澳網奪冠後積分再往上加，預計將與世界第2納達爾擴大領先幅度，拉開2635分差，完成生涯第3度4大賽「3連冠」後，法網將尋求生涯第2次跨年度大滿貫。

約克維奇澳網納達爾
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