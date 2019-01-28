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澳網／目標超費爸20冠？約克維奇：現在還太遠

2019-01-28 07:58聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

約克維奇。 歐新社
約克維奇。 歐新社
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世界球王約克維奇（Novak Djokovic）在中央球場（Rod Laver Arena）第7度捧起澳網男單金盃，同時也是生涯第15座大滿貫冠軍，外界關注他是否想要朝超越「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）的20座大滿貫目標邁進，對此約克維奇表示，目前最重要的是讓身心保持在高水準狀態，以便有機會接近費德勒的紀錄。

約克維奇昨天在澳網第7度封王，超越退役名將愛默生（Roy Emerson）及費德勒的6冠，成為澳網最多冠的球員；生涯第15座大滿貫冠軍，超越傳奇名將山普拉斯（Pete Sampras ），獨居男單史上大滿貫第3高，僅次費德勒的20冠和西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）的17冠。

「我知道能創造我所熱愛的運動的歷史是非常特別的，這是我的動力，而參加大滿貫是我賽季的最終目標。」約克維奇說，「我希望能夠繼續提升比賽質量並在身心方面都保持高水準，以便有機會接近費德勒的紀錄，現在來談還很遙遠。」

相較於7年前的澳網男單決賽，約克維奇與納達爾上演近6小時的五盤馬拉松大戰，這次兩人再度於澳網碰頭，情況卻是一面倒，約克維奇全場打出了34個致勝球，只發生9次非受迫性失誤，更只讓「蠻牛」逼出1個破發點，最終只花了2小時又4分鐘以6：3、6：2、6：3順利封王，而這也是他生涯第3度達成四大賽3連冠。

接下來約克維奇有機會再度挑戰跨年度「全滿貫」，他曾在2015年溫網起，接連包辦4大滿貫男單冠軍，對此他說：「比起上個賽季，我必須更有計畫性的備戰紅土賽場，終極挑戰就是戰勝納達爾，當然還有其他好手，費德勒也可能會參賽，但在這之前，我會先和家人朋友一起慶祝這場勝利，然後再出發。」

約克維奇費德勒澳網
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