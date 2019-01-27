澳網／約克維奇擒蠻牛 超山普拉斯捧大滿貫15冠

2019-01-27 19:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



約克維奇大滿貫第15冠。 美聯社 分享 facebook 兩位前後任球王約克維奇（Novak Djokovic）、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），繼2014年法網後相隔4年再度於決賽碰頭，未料戰況卻一邊倒，當今球王約克維奇勢如破竹，讓納達爾一籌莫展，6：3、6：2、6：3，捧回生涯第15座大賽冠軍，且是澳網男單7冠史上第一人。

前6度闖澳網決賽都奪冠，約克維奇維持澳網決賽必勝紀錄，直落三拍退納達爾捧起澳網第7冠，「超車」退役名將愛默生（Roy Emerson）、「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）的澳網6冠，同時這是約克維奇生涯第3度連贏3座大賽冠軍，他去年囊括溫網、美網冠軍。

納達爾本屆澳網在此之前一盤未失，未料開賽卻遭約克維奇徹底壓制，分分都拿得辛苦，開賽第3局就先被破發，前兩盤沒能逼出一個破發點，第7局更是罕見揮空拍，首盤第9局才從約克維奇手中拿下第1分。

開賽氣勢如虹的約克維奇，首盤前4個發球局都連下4分送「蛋」給納達爾，首盤5個發球局僅僅丟失1分，6：3拿下首盤。

次盤塞爾維亞球王越發得心應手，反觀納達爾屢屢打掛網，還出現雙發失誤。約克維奇2：2後再度破發，盤末連破帶保直下4局，6：2取得聽牌。

納達爾第3盤屢有出現反撲機會，但隨即被約帥澆熄。表現無懈可擊的約克維奇，1：1後再度先破發納達爾，直到第6局才面臨此役第1個破發點，但納達爾自己打掛網，錯失破發機會，約克維奇順利化解危機，4：2後一個幸運彈網球，納達爾只能望球興嘆，約克維奇保發取得5：3絕對領先。

不用再等1局，約克維奇在納達爾發球局就出現兩個冠軍點，雖然第1個冠軍點底線打出界，但第2個冠軍點讓納達爾反拍底線出界，順利直落三笑擁冠軍，生涯第15冠超越傳奇名將山普拉斯（Pete Sampras ），獨居男單史上大滿貫第3高，僅次費德勒的20冠和納達爾的17冠。