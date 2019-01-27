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MLB／光芒搶做北美第一 新賽季主場零現金交易

2019-01-27 11:23聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

光芒隊主場。 美聯社
光芒隊主場。 美聯社
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光芒球場今年賽季做出新變革，將成為北美第一個零現金交易的體育場館，從門票、紀念品店到美食街統統得用信用卡、線上支付、禮品卡或季票卡搞定，球團表示這可以縮短排隊人潮、提升效率。

對光芒的球迷來說，到棒球場看比賽不用再帶現金，光芒策略與發展部門副總裁沃許（William Walsh）表示，「這件事我們期待了好幾年了，整個產業正邁向無紙化作業，電子票券的發展從5、6年前開始，我們從2012年開始就給季票持擁有電子卡，他們可以在裡面加值額度，這正是第一步。」為了不讓攜帶現金來的球迷掃興而歸，球場附近的零售攤也將販賣禮品卡。

另外，光芒球場內的飲食服務也邁入智慧化階段，包和觸控螢幕點餐、線上APP點餐，球迷已經相當習慣把科技融入看球體驗中，並且也對使用經驗回以高度滿意。

2月9日的光芒主場開幕戰，就是他們第一場無現金交易的正式比賽日。坦帕灣時報在官方推特上做民意調查，詢問光芒球團的哪項新決策最令人困擾，零現金政策占了百分之24，也有百分之13的投票者對於上層看台被拆覺得不習慣，交易掉一壘手包爾斯（Jake Bauers）則有百分之28的票數，不過也有百分之35的人覺得以上皆非，這都沒什麼大不了。

光芒棒球
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