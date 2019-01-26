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PGA／農保高球賽2輪羅斯領先 潘政琮退居並列37

2019-01-26 11:44中央社 洛杉磯25日綜合外電報導

羅斯。 路透
羅斯。 路透
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男子高爾夫世界排名第一的英格蘭名將羅斯今天在PGA農保公開賽第2輪揮出低於標準桿6桿的66桿，總桿取得3桿領先暫居排頭。台灣好手潘政琮則繳75桿，以139總桿暫時並列第37。

潘政琮昨天在農保公開賽（Farmers InsuranceOpen）以64桿暫居第4，但今天揮出1個博蒂、吞下4記柏忌，收在高於標準桿3桿的75桿，以低於標準桿5桿的139總桿暫時並列37名。

羅斯（Justin Rose）兩輪總計低於標準桿15桿的129桿，追平賽會36洞桿數紀錄。路透社報導，羅斯告訴高爾夫頻道（Golf Channel）：「打出正向的一輪很不錯，感覺很好，希望我可以將這股氣勢帶入週末。」

日本選手松山英樹今天也打出66桿，以低於標準桿12桿的132總桿暫居第2。

坐擁14座大賽冠軍的美國名將老虎伍茲（TigerWoods）連續兩輪打出低於標準桿2桿的70桿，總桿數落後領先者羅斯11桿，暫時並列第48。法新社報導，伍茲表示：「週末必須打出很低的桿數，得有特別的表現才有機會。」

首輪領先的西班牙選手拉姆（Jon Rahm）則打出72桿，美國選手霍斯契爾（Billy Horschel）與巴默（Ryan Palmer）各繳68桿與67桿，3人以134總桿暫時並列第3。

首度參加這項賽事的北愛爾蘭名將麥克羅伊（RoryMcIlroy）今天打出全場最低的65桿成績，以低於標準桿8桿的136總桿暫時並列第9。

羅斯高爾夫伍茲
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