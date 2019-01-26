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菲船長盃韻律體操賽 台代表隊首日奪7獎牌

2019-01-26 01:19中央社 馬尼拉25日專電

菲律賓第一屆船長盃（Captain's Cup）韻律體操公開賽今天登場，台灣代表隊小將首日賽事摘下7面獎牌，表現可圈可點。

由菲律賓體操協會及ABL體操俱樂部共同主辦、為期兩天的第一屆船長盃（Captain's Cup）韻律體操公開賽，今天上午在巴賽城（Pasay）古尼塔太空巨蛋體育館（Cuneta Astrodome）登場，地主菲律賓、台灣、馬來西亞、泰國、新加坡與印度等6隊選手競技。

經過一整天的賽事，台灣代表隊選手楊芷甯表現搶眼，一人獨得U9年齡組的3面獎牌，分別是徒手金牌、全能金牌，以及繩操銀牌。

楊芷甯對於得到好成績感到相當開心，這是她每天放學辛勤練習3個小時的成果。她也感謝陳世卿、黃心蒂和李易汾3位教練指導。

在U12年齡組，許緻瑩同樣拿到3面獎牌：彩帶操銀牌、球操第4名獎牌、以及徒手第6名獎牌；在U10年齡組，台灣代表隊張淮均取得繩操第6名獎牌。

總教練陳世卿說，楊芷甯在後場練習時跳得好，上場時可能因為緊張沒有完全發揮，不然成績可以更高。

此外，台灣代表隊的演出編排是適應國內評審規則，一些高難度動作在菲律賓這場公開賽並沒有加分，不然可以拿到更多的獎牌。

駐菲代表處新聞組組長莊正安及多名台商到場為台灣小將加油，菲律賓台商總會總會長江福龍也掏腰包，買台灣味的便當給小朋友們享用。

這支台灣代表隊是由台南市長榮高中和復興國小韻律體操選手所組成，一行包含教練3名及16名選手共19人。大會明天將繼續進行中學組與大學組賽程。

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