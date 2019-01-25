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桌球／八馬國際擴大贊助 推4大紮根計畫

2019-01-25 13:30聯合報 記者劉肇育╱即時報導

八馬國際公司於2019年擴大桌球紮根計畫。記者劉肇育／攝影
八馬國際公司於2019年擴大桌球紮根計畫。記者劉肇育／攝影
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八馬國際公司自2017年6月起陸續成立男、女桌球隊後，近年來更積極將贊助資源投注在向下紮根的少年、青少年桌球選手上，今天再宣布將推出2019年擴大桌球紮根計畫，希望協助我國桌球選手在國際舞台上發光發熱。

八馬國際自2016年起，以「亞運及奧運會金牌計畫」為贊助項目，已連續3年贊助台北市立大學空手道隊超過1千萬元，並在去年亞運幫助台灣空手道選手創下佳績。

除了在空手道運動外，八馬國際今年初舉辦第一屆TS盃全國長青桌球錦標賽，在今天的記者會上更宣布前桌球國手「小霸王」吳文嘉、崔秀里等人加入旗下桌球代表隊，且還將延續向下紮根的理念，於今年推出4大桌球紮根計畫，贊助內容包括加強贊助桌球重點學校長榮中學，個別簽約贊助10到18歲少年、青少年選手15位及北市大選手2位等。

八馬國際創辦人王文欽表示，該公司的贊助不僅是出錢還將針對選手營養需求進行個人化的補給，未來他也期望成立桌球發展基金會，協助我國選手在國際舞台拿下更好成績。

其中目前就讀海山高中國中部的青少年選手許宸逢，就在八馬國際的贊助下於去年拿下國語日報盃國中組個人單打冠軍，他說：「企業的贊助對我們來說就代表著對我們能力的肯定，也我們在訓練上更無後顧之憂，不用再擔心球拍、膠皮不夠用。」

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