聯新醫療推精英運動員計畫 陳奎儒：更無後顧之憂

2019-01-25 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



「跨欄王子」陳奎儒。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook

為了讓優秀運動員獲得更完整的醫療照顧，讓他們能在國際比賽上力拚獎牌，聯新國際醫療集團推出「精英運動員贊助計畫」，今天上午在體育署舉行簽約儀式，包含「跨欄王子」陳奎儒、跆拳道女將蘇柏亞、射擊好手呂紹全及林怡君等人都獲得贊助，陳奎儒表示，這讓選手更能無後顧之憂地在場上盡全力表現，預計會想做體能及爆發力的檢測，看看自己的身體素質。

今天在體育署長高俊雄、中華奧會主席林鴻道、贊助計畫遴選委員會召集人陳全壽等人共同見證下，完成簽約儀式。這項計畫專為菁英選手量身打造，預計4年挹注台幣2400萬元，包括專業運動醫療傷檢、照護外，還提供全方位運動健檢，其中包含運動營養、運動心理與壓力諮商、睡眠與運動疲勞檢測、運動處方與激勵體能諮商等項目。

「精英運動員贊助計畫」今天舉行簽約儀式。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook

陳奎儒今天也親自到場出席簽約儀式，他表示，有了更多的醫療資源投入，讓選手能夠少一分擔心，能夠更無後顧之憂地投入賽場上，「以前都是自己去找醫療資源，有他們的幫助讓我們可以隨時隨地尋求協助。在教練課表下，現在想做體能及爆發力的檢測，看自己訓練狀態如何。」而為了4月在卡達舉辦的亞洲田徑錦標賽，陳奎儒會在參加完台北市春季盃後再飛往南半球的澳洲提前備戰。

與林穎欣合力摘下雅加達亞運中華隊首金的呂紹全表示，射擊選手最常遇到脊椎側彎及肩頸的問題，他表示，以前除了國訓以外能尋求到的醫療照護資源非常少，「這次他們給予我們個別化的計畫，讓我們獲得更多醫療照護資源，真的很棒。」之後呂紹全將在2月底參加在印度舉辦的射擊世界盃，準備爭搶2020東京奧運席位。