PGA／農保公開賽 潘政琮首輪狂抓10鳥暫居第4

2019-01-25 09:11 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



潘政琮在農夫保險公開賽首輪狂抓10鳥。圖／Robert Laberge提供 分享 facebook

美巡賽（PGA TOUR）農夫保險公開賽（Farmers Insurance Open）今天起展開四輪賽事，台灣旅美好手潘政琮在首輪比賽中狂抓10隻小鳥、吞下2個博忌，打出64（-8）桿的成績，獨居第4名。

西班牙好手拉姆（Jon Rahm）獵2鷹並抓下7隻小鳥、僅吞1柏忌，以62（-10）桿單獨領先。今年首次出賽的前球王「老虎」伍茲（Tiger Woods）首輪雖抓下5隻小鳥，但也吞下3個柏忌，以70（-2）桿排名並列第53名。

本周比賽在加州的多利松（Torrey Pines）球場舉行，球場有兩個18洞賽事場，潘政琮首輪比賽是在相對比較簡單的北球場，「感覺太棒，太驚異了。」他在首輪比賽結束後說，「我今天開球上了很多次球道，很多次標準桿上果嶺，推桿的狀態也十分火熱。」

潘政琮在農夫保險公開賽首輪狂抓10鳥。圖／Robert Laberge提供 分享 facebook

潘政琮的首輪比賽從北球場後9洞出發，他在前4個洞就抓下3隻小鳥，雖在第15洞發生失誤、吞下柏忌，但他立刻回穩，在第16洞起連續3洞抓鳥成功，帶著低於標準桿5桿的成績轉場，之後又抓下4隻小鳥、吞1柏忌，以獨居第4結束首輪。

單輪10隻小鳥的成績，是潘政琮22年高爾夫生涯裡最多的一次，也讓他榮膺全場「抓鳥王」；而單輪64桿則追平了他自己在美巡賽上的最好單輪成績。

潘政琮賽後說：「在北球場打出-8桿的成績很棒，我明天的比賽就不用那麼擔心了，可以多一些享受比賽。南球場更難一些，必須要保持好的狀態。」

2年前剛成為美巡賽新鮮人的潘政琮就曾在此賽事差點拿下冠軍，最終以3桿之差並列第二，這也是潘政琮迄今在美巡賽上最好的成績，「我喜歡在這座球場開球時的感覺，在這開球感覺很舒服，加上我今天推桿又表現得很好，所以加起來就很棒了。」