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旭村盃足賽／教練曾赴西班牙 巴卡隆散播職業種子

2019-01-24 18:46聯合報 記者林宋以情╱即時報導

巴卡隆Pakarongay俱樂部拿下亞軍。記者林宋以情／攝影
巴卡隆Pakarongay俱樂部拿下亞軍。記者林宋以情／攝影
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曾拿下去年全國學童背足球錦標賽U12公開組冠軍，以阿美族語取名的巴卡隆Pakarongay足球訓練中心，陣中教練陳誠曾赴西班牙踢西丁、西丙聯賽，因傷回台灣後，因緣際會與學長李賢宗攜手教球，期望在小球員心中散播職業足球員種子。

將族語入名是兩名花蓮玉里阿美族教練的點子，「Pakarongay」為阿美族年齡階級最低階層，意味著還未成為戰士前需要經過鍛鍊的小戰士，如同足球正萌芽的孩子，從青少年訓練到職業的過程，球隊採菁英徵選制，希望帶給孩子科學化的訓練，朝職業發展。

持有亞足聯B級教練證，陳誠國小到高中都是足球隊，畢業後曾赴西班牙攻讀設計，起初只是想圓夢，為了賺學費、生活費還曾在西班牙打黑工，不過足球潛力讓他在西班牙獲得踢球機會，專攻前鋒的陳誠打趣說，「以前速度很快，搞不好100公尺還不輸隔壁部落的楊俊瀚。」

巴卡隆Pakarongay足球訓練中心教練陳誠（左）、李賢宗（右）。記者林宋以情...
巴卡隆Pakarongay足球訓練中心教練陳誠（左）、李賢宗（右）。記者林宋以情／攝影
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陳誠從西丁踢到西丙，可惜造化弄人，比賽中遭逢傷勢，兩腳跟腱撕裂，讓他不得不再找後路，「在異地兩腳都受傷撐拐杖，當時覺得老天可能告訴我該停了。」但是陳誠和足球的緣分不滅，回台後在運動場跑步，偶然又被找去教足球，並和學長李賢宗搭上線，成為巴卡隆Pakarongay足球訓練中心教練。

「希望能夠做一個平台，在小朋友心中種下職業足球員的苗。」陳誠深知國內足球發展困境，離職業化還有一段路，因此大陸成為目標，「一周練習兩天，用科學化的訓練，讓球員訓練之餘體能也能恢復，希望給願意踢球的孩子訓練球技。」

楊俊瀚
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