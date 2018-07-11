溫網／拍下混雙前冠軍 詹詠然連勝添信心

2018-07-11 06:46 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



面對溫布頓連兩年打進決賽的芬蘭、英國聯軍柯提南（Henri Kontinen）／華生（Heather Watson），我國女將詹詠然和克羅埃西亞搭檔多帝吉（Ivan Dodig）仍維持連勝氣勢，今天在草地大滿貫混雙16強以6：2、7：6（7：4）出線，帶著合作7連勝站上8強。

詹詠然和多帝奇今年法網首度合作就摘下金盃，寫下台將大滿貫新頁，溫布頓繼續合拍，詹詠然說：「其實我們都沒想很多，從剛開始說好要搭配，就有感覺我們配起來應該是不錯的，但沒設定某個目標，當然在拿下法網後，我們兩個對彼此的信任度是更高的。」

她也提到，儘管法網登頂，但紅土和草地打法、特性完全不同，「我們（溫布頓）沒有一定拿冠軍或是打到怎麼樣的成績，反而是鼓勵對方去享受比賽，打出最好的那一面。」今天能夠直落2擊敗草地戰績輝煌的對手，她認為信心有很大加分，「第一次一起打草地，我們還在建立另一種信任，對於今天的比賽，我們是還滿滿意的。」

柯提南／華生2016年摘下溫布頓混雙金盃，去年再闖決賽但不敵「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）和地主雙打名將墨瑞（Jamie Murray ），今年卻在第3輪就提前落馬，且是首盤連被破2個發球局，一開賽就陷入0：4落後，儘管第二盤固守發期局，「搶7」一度取得3：1領先，仍沒延長戰局。

詹詠然提到，對手是連兩年的決賽組合，賽前就有心理準備是場硬戰，一下場設定就是將節奏拉快，讓這組前冠軍組合措手不及，首盤也的確收到成效，第二盤對方逐漸熟悉打法，表現更主動，不過關鍵分「台克組合」有掌握住，是搶7勝出關鍵。