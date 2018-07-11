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C羅告別皇馬轉戰祖文特斯 轉會費38億元

2018-07-11 03:23中央社 馬德里10日綜合外電報導

西甲聯賽皇家馬德里隊今天宣布，效力9年的葡萄牙巨星「C羅」羅納度將轉往義甲聯賽的祖文特斯隊（Juventus）。據報導，轉會費達1.05億歐元（約新台幣38億元）。

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皇馬在聲明中表示：「今天皇家馬德里要向這名球員表達感謝，他已經證明自己是世界最佳球員，在我們球隊與世界足球的歷史上締造了數一數二的榮耀時刻。」

球隊方面沒有公布轉會費金額，不過西班牙媒體報導，這筆轉會費達1.05億歐元，C羅與祖文特斯簽下4年合約，年薪3000萬歐元（約新台幣11億元）。

皇馬官網貼出一封C羅的公開信，他說效力皇馬的這段時間是人生中最幸福的時刻之一。

「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）在信中表示：「對於這支球隊、所有球迷與這座城市，我只有大大的感謝。但我覺得，開啟我人生另一階段的時候到了。這也是為什麼我要求球隊接受轉會。」

「我請求每個人，特別是我們的支持者，請諒解我的離隊。」

33歲的C羅是現任「金球獎」得主，效力皇家馬德里隊9年，現為隊史進球紀錄保持者，曾為皇馬拿下4座歐冠冠軍，日前領軍葡萄牙國家隊征戰世界盃，在16強賽敗給烏拉圭，生涯獨缺世界盃冠軍。

皇家馬德里C羅皇馬

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