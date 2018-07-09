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LPGA／金世煐改寫紀錄 72洞繳低於標準31桿

2018-07-09 12:58中央社 洛杉磯8日綜合外電報導

金世煐。 美聯社
金世煐。 美聯社
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南韓高爾夫女將金世煐今天以低於標準桿31桿的總成績抱回LPGA松伯利溪菁英賽（Thornberry Creek LPGA Classic）冠軍，並一舉改寫LPGA 72洞最低桿紀錄。

金世煐前一天打完第3輪總桿有低於標準桿24桿的成績，以8桿領先群雌，今天第4輪在威斯康辛州奧奈達（Oneida）標準桿72桿的球場上，揮出低於標準桿7桿的65桿。

金世煐4輪打完總桿來到257桿，低於標準桿31桿，打破先前由瑞典球后索倫斯坦（Annika Sorenstam）於2001年寫下的72洞低於標準桿27桿紀錄。金世煐自己於2016年鳳凰城創建者盃（Founders Cup）追平過索倫斯坦這項紀錄。

金世煐今天第一洞就揮出博蒂，企圖心展露無疑；第5洞再抓鳥，第6洞12呎長推再抓一鳥，總桿數來低於標準桿27桿。

金世煐第9洞5呎推桿抓鷹失敗，最後「只」抓下小鳥，但足以打破紀錄。金世煐4輪下來未吞柏忌，唯一「跌跤」是在第2輪第17洞的雙柏忌。她第4輪共抓7鳥零柏忌，最後以領先西班牙選手希甘達（CarlotaCiganda）9桿的優勢抱冠。

金世煐說，她小時候做夢都沒想過，自己能打出這樣一場破紀錄的比賽。但自從兩年前追平偶像索倫斯坦的紀錄後，她便「非常希望」自己能獨霸最低總桿數紀錄。

她說：「我很高興美夢成真。」

來自西班牙的希甘達第4輪揮64桿，平本日最低桿成績，72洞打完以低於標準桿22桿的266總桿數排名第2。

LPGA高爾夫

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