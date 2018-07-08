印尼羽賽／寫下29連勝秘訣 戴資穎：享受比賽

2018-07-08 18:41 中央社 雅加達8日專電



世界球后戴資穎今天在印尼羽球公開賽決賽力克中國女將陳雨菲奪冠。她賽後表示，全場觀眾幫她加油讓她很開心，還說維持29連勝的秘訣就是「享受比賽」。

戴資穎在賽後記者會上表示，她覺得今天自己失誤還是蠻多，在控制（控球）上面比較急，覺得自己發揮得不是那麼好。

她也很感謝印尼球迷幫她加油，她說，最後整個現場的觀眾球迷一起幫她加油，讓她很開心。

她提到，8月亞運會時將再來史納延體育館（Istora Senayan）與各國好手競技，她這次參加印尼羽球公開賽算是再次熟悉這個場館，她也很高興8月時能再來這裡比賽。

媒體詢問她維持29連勝的秘訣，戴資穎說，「我覺得我應該是一直都享受比賽，不會給自己很大的壓力」，像是「我今天一定要贏」，而是希望可以把自己的長處在比賽中發揮出來。

戴資穎之前在準決賽後記者會上盛讚陳雨菲的表現。她說，陳雨菲比起準決賽的對手、南韓選手成池鉉，比較穩定一點，而且陳雨菲的球路也一直在進步，越來越犀利。

她說，在這次比賽中大家都有機會，因為每一天的風向都不太一樣，其實下場前的準備要特別充分，否則一不小心就會出現很多失誤，被對手打敗。

2018印尼羽球公開賽（BLIBLI INDONESIA OPEN2018）屬於「世界巡迴超級1000」的大賽，賽事總獎金125萬美元，比賽於3日至8日在雅加達進行。

雅加達舉辦國際羽球賽的場館史納延體育館，又被稱為「魔鬼主場」，這個體育館空間狹小，加上印尼熱情的觀眾，凡是有羽球賽，場場爆滿，加油聲、敲鼓聲更是整場不停。戴資穎曾表示，她和一些選手都覺得這個球場的風向不好控制，而且觀眾熱情，加油聲很大。

史納延體育館為配合8月登場的第18屆亞洲運動會，之前經過大翻修。戴資穎表示，她覺得蠻好的，畢竟在這裡打了很多年，「它（羽球場）變新，整個感覺都比較好了」。今年接連兩次在這個「魔鬼球場」奪冠，小戴看樣子已經克服這個高難度的羽球競技場。

第18屆亞洲運動會，將於8月18日至9月2日在印尼首都雅加達及蘇門答臘東南部的巨港舉行，預計有45國1萬多名選手在40個項目中競技。