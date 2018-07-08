印尼羽賽／戴資穎逆轉勝陳雨菲 29連勝摘第5冠

2018-07-08 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



戴資穎。 歐新社 分享 facebook

《賽事報導》

以1局未失之姿闖進最終戰，尋求今年5連冠的台灣羽球「世界球后」戴資穎只差最後一步，今天她在印尼羽球公開賽女單決賽碰上過去交手從未嚐敗績的大陸女將陳雨菲卻陷入苦戰，經過53分鐘的3局大戰，戴資穎以21：23、21：15、21：9逆轉封后，也將國際賽連勝紀錄繼續向上堆高，完成29連勝也拿下今年第5冠。

昨天直落二拍落大陸女將何冰嬌、收下冠軍賽門票後，今天戴資穎要再碰另一名大陸女將，過去戴資穎對上陳雨菲，取得8勝0負的絕對對戰優勢，不過她仍認為必須要謹慎小心，戴資穎表示，必須要提醒自己盡量減少失誤，因為陳雨菲進步不少，自己必須要做好充分準備。

今天雙姝進行生涯第9度交手，一開賽兩人展開拉鋸，5：5平手後陳雨菲靠著戴資穎發生較多的失誤，打出6：3的攻勢，以11：8來到技術暫停，不過戴資穎也回敬一波5：2攻勢追平戰局，隨後兩人一路鏖戰至19平後戴資穎雖先取得局末點機會，不過回球掛網，也讓比賽進入「丟士」，戴資穎化解陳雨菲1個局末點機會，但仍在第2個局末點機會回球出界，以21：23丟掉首局。

次局戴資穎重整旗鼓，開局就連下6分取得領先，不過在9：3領先情況下遭到陳雨菲積極進攻，追成10平。帶著1分的領先進入技術暫停，暫停回來後一度讓陳雨菲追成13平，不過戴資穎頂住壓力連下4分奠定勝基，以21：15扳平局數。

決勝局陳雨菲疑似因場地風向導致判斷出現問題，也讓戴資穎連續得分，在2：2平手後拉出一波9：2的攻勢奠定勝基，最後陳雨菲回球出界，也讓戴資穎成功逆轉，收下對戰9連勝外也抱回今年的第5座冠軍。

《賽況報導》

戴資穎面對陳雨菲，一開始對手纏鬥，加上戴資穎發生兩次發球界外失誤，先以8：11落後對手。戴資穎此時急起直追，一路追上13平、14平、15平。戴資穎一度以16:15領先，但未拉開比數，16平、17平、18平、19平。戴資穎雖20:19雖先拿下局點，但陳雨菲反撲激戰至21平，最後戴資穎殺球失誤，以21:23輸了首局。

第二局戴資穎發動強攻，一開始拉出6:0領先後，陳雨菲才追分。一度以9:3大幅領先，但陳雨菲仍追至10平，戴資穎先突破才以11:10領先。兩人戰至13平，戴資穎此時連拿4分領先，結束這一局，以21:15扳回一局。局數1:1。

決戰第三局，戴資穎一開始取得6:3領先，開始不斷給對手施壓，陳雨菲在頻頻誤判界外球下，戴資穎先以11:4取得領先；休息過後，戴資穎穩穩保住領先，終場以21:9獲勝，以生涯新高29連勝拿下本季第5冠。

《賽前報導》

我國羽球「世界球后」戴資穎，在超級1000系列印尼公開賽女單4強賽，直落二拍落大陸女將何冰嬌，今天決賽將再碰上另一名大陸女將陳雨菲，戴資穎距離今年第五冠只差最後一步，若贏將締造國際賽生涯最長的29連勝。

去年在印尼公開賽女單8強止步的戴資穎，然而今年挾著連4站奪冠的氣勢，戴資穎前三輪以一局未失之姿闖進4強。

上周在馬來西亞公開賽女單決賽才擊敗何冰奪下冠軍。