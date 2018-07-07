日本火腿女子菁英賽次輪 盧曉晴並列第1

2018-07-07 21:14 中央社 台北7日電



我國高爾夫球好手盧曉晴。 聯合報系資料照片／記者王騰毅攝影 分享 facebook 連續2天，盧曉晴都繳出6字頭佳績，今天她在JLPGA日本火腿女子菁英賽次回，以低於標準5桿的67桿做收，兩回合累積以低於標準8桿的136桿，和南韓安宣柱並列第1。

2018日本火腿女子菁英賽，在北海道涵館高爾夫俱樂部進行3天競桿，總獎金為1億日幣（約新台幣2794萬），冠軍將可獨得1800萬日幣（約新台幣503萬）。

包括這場比賽在內，盧曉晴今年在日本職業女子高爾夫巡迴賽（JLPGA）出賽14場，最佳成績是Nichirei女子高球賽名列第2，而她自2014年起至去年為止，已連續4季至少斬獲3冠以上；本季至今冠軍還未開胡，所幸她在日本火腿女子菁英賽表現開高走高，大有機會挑戰本季首冠。

盧曉晴今天木桿維持水準，開球上球道率和首輪一樣達71.4%，推桿狀況極佳的她，全場僅用26推，靠著火燙手感單日打下7鳥、僅吞2個柏忌，以第2回合次佳的67桿完賽，從首回合打完的並列第4，躍升至排頭。

至於另一名台灣女將蔡佩穎，第2回合表現也漸入佳境，以4鳥、2柏忌繳出70桿，兩回合累計以低於標準2桿的142桿並列17，順利晉級最後一天決賽。

而姚宣榆今遭遇亂流，木桿狀況不理想，全場開球上球道率僅42.8%，導致標準桿上果嶺率僅有61.1%，她全場吞下6個柏忌，僅有1個博蒂，繳出高於標準5桿的77桿，兩回合累計則以高於標準7桿的151桿，排名並列89名，無緣晉級。