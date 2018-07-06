世足賽／瓦拉內頭錘破網 上半場法國1：0領先烏拉圭

2018-07-06 22:56 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



2018俄羅斯世界盃足球賽8強淘汰賽今晚展開，「高盧雄雞」法國在第40分鐘靠著瓦拉內（Raphael Varane）頭錘破門，幫助球隊上半場取得1：0領先烏拉圭，這也是瓦拉內披上國家隊戰袍在世足賽攻進的第1球。

過去兩隊在國際賽8度交手，烏拉圭取得3勝1負4和的對戰優勢，且在世足賽交手3次，烏拉圭取得1勝2和、未嘗敗績。不過今天烏拉圭明星前鋒卡巴尼（Edinson Cavani）因右小腿傷勢無法出賽，烏拉圭換上斯圖亞尼（Christian Stuani）頂替上陣。

烏拉圭本屆世足賽前4戰共踢進7球，其中卡巴尼貢獻3球，他在上一場16強淘汰賽對上葡萄牙時「梅開二度」，不過也在這場比賽第71分鐘時因傷退場，當時葡萄牙球星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）展現風度，攙扶卡巴尼退場。

開賽兩隊攻勢並不多，兩隊加起來僅有9次射門機會，其中烏拉圭有2次射正仍無法突破對手球門。第39分鐘烏拉圭本坦庫爾（Rodrigo Bentancur）想要抄球卻直接踢在對手脛骨上，也吞下1張黃牌，身上累積2張黃牌本坦庫爾下一戰也將遭到禁賽。法國也靠著這次自由球機會，靠著瓦拉內在第40分鐘頭錘破門，幫助法國取得1：0領先。