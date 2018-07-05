印尼羽賽／連勝秘訣 戴資穎：吃飽睡好

2018-07-05 14:43 中央社 雅加達5日專電



戴資穎5日在印尼羽球公開賽對戰丹麥選手傑克斯菲德，僅花了25分鐘就以直落二獲勝。 中央社 分享 facebook 世界球后戴資穎今天在印尼羽球公開賽對戰丹麥選手傑克斯菲德，以直落二獲勝挺進8強。她賽後被問到近期連勝秘訣表示，沒有特別之處，就是吃飽睡好。

世界球后戴資穎今天在印尼超級1000賽對戰丹麥選手傑克斯菲德，僅花了25分鐘就以直落二獲勝，挺進8強，續寫近期連勝紀錄。

戴資穎賽後受訪被問到最近連勝的秘訣為何，她笑說，「沒有吧！就是吃飽睡好。」

此外，雅加達舉辦國際羽球賽的場館為史納延體育館（Istora Senayan），這個球場又被稱為「魔鬼主場」，空間狹小，加上印尼熱情的觀眾，凡是有羽球賽，場場爆滿，加油聲、敲鼓聲更是整場不停。戴資穎也曾表示，她和一些選手都覺得這個球場的風向不好控制，而且觀眾熱情、加油聲很大。

史納延體育館為配合8月登場的亞運，日前進行大翻修。戴資穎表示，她覺得蠻好的，畢竟在這裡打了很多年，「它（羽球場）變新，整個感覺都比較好了。」

對於今年在印尼公開賽的目標，戴資穎說，「沒有特定目標，隨緣，盡力就好。」

也有媒體詢問戴資穎日前拿到碩士學位，接下來是否會專心攻讀博士？戴資穎說，她今年也考上博士班，會盡力去唸。

戴資穎今天僅花了25分鐘拿下勝利。她近期寫下連續4站國際賽冠軍，累積連勝場數達到26勝，球后氣勢銳不可擋。