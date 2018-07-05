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評／「警察國家」的陰影重返？ 德國警察法爭議

不只老鼠、裸女、蛇 北捷曾被當成「運屍車」

影／高手行我也行 李智凱要讓全世界看見台灣驕傲

2018-07-05 10:01聯合報 記者王彥鈞╱即時報導

2017年台北世大運是「翻滾吧男孩」李智凱發光發熱的一年，勇奪體操鞍馬金牌，而經過這一年多大大小小的國際賽事淬煉，李智凱更顯成熟，即將邁向體能跟心理的巔峰期，他也被看好是亞運賽奪牌的潛力股，李智凱表示，

會全力以赴不留遺憾。

2017年在世大運為中華隊留下首面鞍馬金牌的李智凱表示，亞運賽會全力以赴不留遺憾...
2017年在世大運為中華隊留下首面鞍馬金牌的李智凱表示，亞運賽會全力以赴不留遺憾。記者王彥鈞／攝影
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李智凱

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