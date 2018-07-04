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影／世大運田徑成績超好 亞運教練團壓力大

2018-07-04 16:38聯合報 記者王彥鈞╱即時報導

近幾年台灣田徑隊成績明顯進步，包括在去年世大運楊俊瀚鄭兆村奪下金牌，都讓國人跟亞運代表隊士氣大振，但好成績相對也帶來壓力，雖然喊出目標一金一銀，但主場地雅加達氣候炎熱，還得克服飲食跟交通問題，田徑隊以賽代訓，希望能在比賽時把狀況調到最高峰，成功帶回獎牌。 

亞運主場地雅加達氣候炎熱，田徑隊以賽代訓，希望能在比賽時把狀況調到最高峰，成功帶...
亞運主場地雅加達氣候炎熱，田徑隊以賽代訓，希望能在比賽時把狀況調到最高峰，成功帶回獎牌。 記者王彥鈞／攝影
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田徑楊俊瀚鄭兆村

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