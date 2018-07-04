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印尼羽賽／戴資穎34分鐘速拿首輪勝 拉出25連勝

2018-07-04 15:08聯合報 記者林宋以情╱即時報導

戴資穎。 圖／badminton photo提供（資料照）
戴資穎。 圖／badminton photo提供（資料照）
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上周大馬羽賽封后，世界球后戴資穎本周轉戰印尼羽球公開賽，今日女單首輪碰上日本20歲小將川上紗惠奈，第2局稍有驚險，不過仍以34分鐘，21：11、23：21輕取對手，續寫近期25連勝，為本季第5冠邁出第一步。

印尼超級1000賽為年終總決賽之外最高等級賽事，一年僅3站（全英、印尼、中國），本屆賽事總獎金125萬美元（約台幣3831萬元）居等級2（Level 2）最高，比賽場地同時也是8月雅加達-巨港亞運場地。

戴資穎2016年曾在此地封后，去年8強不敵泰國女將金達蓬，今年將尋求重返后座，也盼為印尼亞運打下好采頭。

名列大會頭號種子，戴資穎過去兩度交手川上紗惠奈都奪勝，3日開賽就取得11：6領先，「小戴」不斷運用網前兩側對角，頻頻擊出刁鑽吊球，讓川上紗惠奈疲於奔命，16：11後戴資穎一口氣直取5分，21：11拿下首局。

第2局戴資穎一度陷入4：6落後，先用俐落扣殺還以顏色，川上紗惠奈連續失誤讓「小戴」連追4分迎頭趕上，受場地詭譎風向影響，雙方多次追平，21平後戴資穎假動作釘住川上紗惠奈，隨後對手又奉送回擊失誤，21：11、23：21直落二晉級16強。

稍早大會男單第6種子，我國「一哥」周天成首輪21：17、21：11輕取香港好手黄永棋，混雙王齊麟／李佳馨僅用37分鐘，21：12、26：24直落二拍退地主組合晉級16強。

戴資穎羽球周天成

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